Cum se înțeleg Ilie și Ioana Năstase după ce au fost la un pas de divorț. Bruneta a plecat în Turcia împreună cu o prietenă

Mai mult, recent, Simona a fost în vacanță în Turcia, împreună cu o foarte bună prietenă.

Soția tenismenului a explicat la Antena Stars cum se înțelege, de fapt, cu Ilie Năstase după ce l-a amenințat cu divorțul.

„Nu pot să spun asta, dacă e mai dulce, că nu mai avem 20 de ani. E ok, ce pot să spun?! E ok. E bine. Am fost în Turcia, cu o prietenă foarte bună”, a declarat Ioana Năstase la Antena Stars, potrivit Spynews.

„Întotdeauana am primit și primesc. Nu știu că nu m-a interesat de unde sunt. Important e că sunt frumoase.

Le-am mulțumit frumos.”, a mai adăugat Ioana Năstase, cu privire la buchetele de flori primite din partea admiratorilor.

Citeşte şi:

Disperare pe aeroportul din Kabul. Cel puțin 5 morți, după ce mii de oameni s-au îmbulzit să prindă un loc într-un avion

Scăpat în cazul HexiPharma, asociatul lui Condrea este condamnat în primă instanță în alt dosar de evaziune fiscală, la indigo

„Legea nu prevede ca polițistul să păzească victima 24 din 24”. Răspunsul Poliției după ce o femeie e bătută repetat de soț

PARTENERI - GSP.RO Directoarea circuitului Spa-Francorchamps a fost ucisă de soțul ei. Drama ar fi avut loc la miezul nopţii, în casa familiei

Playtech.ro CE TRAGEDIE pentru Mădălin Ionescu. Anunțul CUTREMURĂTOR

Observatornews.ro Barmaniță de 27 de ani, găsită moartă după ce a fost răpită din fața casei, în SUA. Mariam a apucat să sune la poliție, însă a fost în zadar

HOROSCOP Horoscop 16 august 2021. Capricornii încep o perioadă favorabilă în care vor apărea situații care îi pun în valoare

Știrileprotv.ro Cum se va numi Afganistanul după revenirea talibanilor la putere

Telekomsport FOTO! S-a întors de la Jocurile Olimpice şi a fost desfigurat cu bătaia. Atenţie, imagini şocante

PUBLICITATE Tot ce trebuie să știi despre colecția-capsulă Irina Schrotter x TEX