Cum se menține în formă Corina Caragea după vacanțele în care nu-și pune restricții. Declarațiile exclusive făcute de vedeta Pro TV pentru Libertatea.

Corina Caragea este una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare de știri sportive din România, recunoscută atât pentru profesionalismul său, cât și pentru pasiunea pentru călătorii. Într-un interviu exclusiv pentru Libertatea, vedeta Pro TV a vorbit deschis despre modul în care își menține forma fizică după vacanțele în care se răsfăță din plin, dar și despre posibilitatea de a cocheta pe viitor cu lumea actoriei.

Corina Caragea Libertatea

Deși este admirată pentru silueta ei impecabilă, Corina Caragea mărturisește că nu își impune restricții culinare atunci când explorează destinații noi. Cu toate acestea, secretul echilibrului constă în disciplină, atenție la porții și antrenamente constante în sala de fitness.

Prezentatoarea TV a explicat că prioritățile sale sunt legate în primul rând de sănătate, nu de respectarea unor tipare de frumusețe stricte.

Corina Caragea: „Necesită mai multă muncă"

„Chiar nu sunt vreun fotomodel. Îmi place să mă bucur de viață și de destinațiile pe care le aleg, sunt mâncăcioasă. De la o vârstă, asta se vede mult mai repede decât atunci când eram tânără, și necesită mai multă muncă. Așadar după fiecare vacanță în care mă răsfăț și nu-mi pun niciun fel de restricție, urmează multă muncă în sala de sport. Nu că n-ar fi și înainte multă muncă în sala de sport. Și mai scad din porții. Păstrez așa un echilibru. Ținta mea nu e să am 90-60-90, ci să am un corp sănătos, puternic, cât mai mult timp de acum încolo pe care să mă pot baza”, a declarat Corina Caragea pentru Libertatea.

Corina Caragea: „Poate chiar să-mi joc propriul rol, de ce nu?"

Pe lângă pasiunea pentru stilul de viață sănătos și călătorii, Corina Caragea a vorbit și despre modul în care își privește meseria. Întrebată dacă a primit propuneri de a juca în filme sau seriale și dacă ar accepta o astfel de provocare pe micul sau marele ecran, vedeta a recunoscut că rămâne deschisă oportunităților din mediul artistic.