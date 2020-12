Dan Bittman a renunțat la tot atunci când s-a despărțit de mama copiilor săi. Unde locuiește artistul acum. „Apartamente, case, am lăsat și am plecat”

„Sunt un om foarte sărac. Am lăsat tot. Tot. I-am lăsat tot Lilianei când am plecat și am plecat. Nu am nevoie de nimic, pentru că zidurile nu înseamnă nimic.

Eu cu ea am avut un proiect, a durat 29 de ani sau cât a fost. Toată dragostea, toți copiii și tot ce a fost s-a întâmplat acolo, iar eu nu am nevoie de nimic din toate lucrurile.

Apartamente, case, tot, tot, tot, am lăsat și am plecat”, a povestit Dan Bittman în cadrul emisiunii prezentate de Denise Rifai la Kanal D.

„Acum stau într-un apartament care a fost al meu cândva, dar în care am reușit să negociez să un plătesc vreo 20 de ani chiria.

Fiind mai mare apartamentul respectiv, pot veni și minorii la mine, pentru că sunt mai multe camere și atunci putem sta cu toții.

Îl aștept și pe Alex să vină, l-am convins acum să vină să doarmă din când în când la mine. Deci nu mai am nimic”, a mai spus artistul.

„Nu asta a fost bogăția mea, nu m-au interesat banii și nu mă interesează nici acum. Am suficienți cât să trăiesc bine, să vin la emisiuni. Nu mă interesează banii, decât atât cât să trăiesc bine și civilizat”, a adăugat cântărețul.



