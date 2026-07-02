Ținând cont că ne aflăm în perioada în care elevii de liceu susțin examenul de Bacalaureat, prezentatorul de la Kanal D a afirmat că succesul în viață nu este dat de o diplomă și a amintit câteva nume care nu au terminat facultatea, dar au un renume mondial.

„Nu și-a luat bacalaureatul și nu a terminat liceul, dar a schimbat definitiv literatura română. Anul ăsta, la Bacalaureat, s-a dat Arghezi. O dovadă că succesul în viață nu este dat de o diplomă. Școala îți dă diploma, dar viața îți dă testul. Lista celor care au schimbat lumea fără un parcurs școlar clasic este lungă: George Washington, Walt Disney, Henry Ford, Coco Chanel, Agatha Christie… Miliardarii lumii de astăzi, Bill Gates, Mark Zuckerberg, Richard Branson, Ralph Lauren nu au diplomă de facultate.

Se vorbește mult despre notele mici de la examene. Eu vreau să le dau curaj copiilor: notele nu măsoară inteligența, ci cât de bine te adaptezi unui sistem care-ți va da credite la bănci și vacanță o dată pe an.
În lumea tehnologiei în care veți trăi vor conta inteligența emoțională, bunătatea și empatia. Pe astea tehnologia nu le poate înlocui. Fiți buni! Școala nu vă învăța asta!

Arghezi, care nu și-a luat Bacalaureatul, este astăzi subiect la Bacalaureat. Pentru că notele măsoară memoria, nu geniul. Ele arată ce ai reținut, nu ce poți crea”, a scris Dan Negru pe pagina lui de Facebook.

Dan Negru și soția lui, Codruța Negru, în vacanță din Mauritius alături de Andra Măruță, Cătălin Măruță, Eva Măruță, David Măruță, Răzvan Pascu, Andra Pascu, Vlăduța Lupău și Adi RusIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 12

În doar trei ore, postarea lui a adunat peste 14.000 de like-uri, aproximativ 700 de comentarii și aproape 2.000 de redistribuiri, iar internauții au fost împărțiți în două tabere.

Unii l-au pus la zid pe Dan Negru pentru ce a scris și chiar l-au întrebat dacă așa își educă și copiii.

„Aș fi curioasă dacă aceste exemple și îndemnuri le spui și copiilor tăi?!”, „Școală are rolul și rostul ei! Cei pe care i-ai amintit sunt câțiva, dar restul?” și „Hai să nu mai meargă deloc la școală, să fie buni de exploatat de către cei cu bani… Care se vor crede Dumnezei în fața lor… Aveți grijă ce mesaj transmiteți” sunt doar câteva dintre comentariile care îl pun la zid pe prezentatorul de la Kanal D.

Dan Negru a și intrat în dialog cu unii dintre fani. „România acum este rezultatul celor care au trecut pe lângă școală”, a scris un internaut, iar vedeta a răspuns imediat: „Sau a celor care și-au cumpărat diplomele”!

„Ce-ai zice de un chirurg care nu are școală să te opereze?”, l-a întrebat un alt fan pe Dan Negru. „Cunosc medici cu diplome cumpărate. În Timișoara se numesc «doctor Vegeta». E plină țara de ei”, a răspuns vedeta.

În secțiunea de comentarii au scris și persoane care sunt de acord cu postarea făcută de Dan Negru.

„Lumea nu este a celor care au diplome, ci a celor care au curaj să-și pună în aplicare ideile în care cred”, „Istoria este plină de oameni care nu au avut un parcurs școlar perfect și care, totuși, au schimbat lumea prin talentul, perseverența și curajul lor. Nici succesul și nici împlinirea nu se rezumă la o diplomă”, au afirmat internauții.

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