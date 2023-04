A fost dublă sărbătoare în familia Șucu. Ieri, 25 aprilie, Dan Șucu, care e om de afaceri și acționar la Rapid, a schimbat prefixul, el a împlinit 60 de ani. Totodată, acesta a mai avut și un alt motiv de sărbătoare, el și soția Diana au împlinit 16 ani de căsătorie.

Dan Șucu, în culorile Rapidului de ziua lui

Astfel, au sărbătorit cum se cuvine. Soția Diana i-a pregătit milionarului o surpriză neașteptată. A organizat o petrecere la care mulți dintre angajații firmei lui au participat. L-au sărbătorit cu tort, dar i-au oferit și cadouri neașteptate.

Milionarul a avut parte și de un decor special, multe baloane albe și vișinii, culorile Rapidului, au înfrumusețat locația petrecerii. Nici ținuta lui Dan Șucu nu a fost aleasă la întâmplare, a purtat haine albe și vișinii, semn că e mare fan al echipei unde e acționar.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 7

După petrecerea de la firmă, Dan Șucu a fost din nou răsfățat de soție. Diana Șucu a organizat o masă în familie la care au participat chiar și copiii milionarului, dar și mama lui. „Mulțumim, mama Mioara pentru minunea din viețile noastre! Să ne trăiască mulți ani !!! Să fie toată viața iubit de Dumnezeu !!!”, a scris Diana pe Instagram, care i-a declarat de mai multe ori iubirea soțului, de ziua lui.

Recomandări Medic psihiatru român din Franța, mesaj pentru suferinzii care se ascund și pentru apropiații lor: „Nimeni nu alege să fie bolnav psihic. Iar drepturile pacientului nu încetează odată cu moartea acestuia”

„La mulți ani, iubitule!! Bărbatul meu iubit!!!❤️🌹Te iubesc!”, a transmis soția lui Dan Șucu, care a postat mai multe fotografii în mediul online de la petrecerile în cinstea soțului ei.

Povestea de iubire dintre Diana și Dan Șucu

Invitată acum câteva luni în emisiunea „La Măruță” de la Pro TV, Diana Șucu a vorbit despre mariajul ei cu Dan Șucu, pe care l-a și lăudat. Omul de afaceri e foarte romantic, mereu îi face cadouri și îi dăruiește flori. „Micul dejun îl pregătesc eu. E un răsfățat. Îi duc și cafeaua în pat. Eu cânt, dansăm prin casă”, a adăugat Diana Șucu, care a ținut să lămurească și un aspect important despre relația lor.

În presă, mulți ani s-a zvonit că Diana s-a cuplat cu Dan Șucu imediat după divorțul omului de afaceri de Camelia Șucu, cu care are două fete. Diana Șucu a dezvăluit că soțul ei a mai avut o relație până să o cunoască pe ea, după divorțul de Camelia Șucu. „Simt nevoia să fac lumină, dintr-un punct de vedere. La un moment dat s-a rostogolit povestea asta cum că Diana Lăscărescu l-a întâlnit pe Dan Șucu, imediat după ce a divorțat. Este o minciună. Dan s-a despărțit, a luat decizia asta în decembrie 2003, după ce i s-a întâmplat ceva extrem de urât.

Recomandări Radu Cosașu, scriitorul visător, croitorul de fraze memorabile. Dacă o parte din țara asta ar avea trăsăturile lui, am mai avea o speranță

În ianuarie s-a întors în România din Austria. Viața a continuat un an și jumătate. El a avut o altă relație cu o doamnă, o femeie serioasă. Soțul meu nu este un aventurier, este un om serios. Eu l-am cunoscut pe Dan la un an și jumătate după ce el a avut o viață lângă doamna respectivă, care are o fetiță, prietenă cu fetele soțului meu”, a mai zis ea la Pro TV.

Playtech.ro Meghan Markle, de nerecunoscut! Schimbarea de look şoc făcută de soţia Prinţului Harry, foto de neratat

Viva.ro Ce face Leonard Doroftei pentru bani, după ce a plecat în Canada. A recunoscut tot

TVMANIA.RO Cele mai bune ținute de la GOPO 2023. Cum s-au îmbrăcat vedetele

Observatornews.ro "Am frânat brusc, a tras de volan, dar tot în noi intra". Tragedie cu doi morți lângă Timișoara, după ce un VW a intrat cu viteză într-un TIR, pe contransens

Știrileprotv.ro Un bărbat mort pe o navă de croazieră, ținut în frigiderul de băuturi. Soția sa cere daune de un milion de dolari

FANATIK.RO Câți bani câștigă pe lună un muncitor pe șantier în România. Primește un salariu la fel de mare ca un profesor cu peste 25 de ani vechime

Orangesport.ro Primele trei persoane contactate de Gigi Becali pentru a ceda FCSB! Răspuns de ultimă oră: "Ai promis că plecăm şi nu mai stăm în ţara asta"

Unica.ro Cuplul momentului în showbiz! Au apărut primele imagini cu noua iubită, după ce s-a despărțit de soția cu care are doi copii