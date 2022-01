Vedeta și-a petrecut sărbătorile de iarnă departe de România, mai exact la căldură, în Thailanda. Dana Rogoz s-a întors acasă duminică și a povestit ce i s-a întâmplat de când s-a terminat vacanța. Bagajele au ajuns cu întârziere, pentru că au venit cu alt zbor, iar oboseala după zborurile lungi și-a spus cuvântul. Din cauza fusului orar, programul lor a fost dat peste cap atunci când au ajuns în România.

Dana Rogoz a mărturisit că cei doi copii ai săi s-au culcat la ora 18, menționând că aceasta ar fi ora la care copiii Adelei Popescu adorm. În spirit de glumă, actrița a spus despre băieții prezentatoarei TV că sunt pe alt fus orar.

„9/365 Ne-am întors acasă de dimineață, în a 9-a zi a anului. Bagajul a ajuns mai târziu, pe seară, cu alt zbor, căci am avut conexiune scurtă în Doha și doar noi am alergat să prindem avionul. Bagajul a fost ceva mai lent. Suntem super jet lagged: aseară copiii s-au culcat la 6 (mă rog, cum se culcă în mod normal copiii Adelei Popescu), ne-am trezit la 3 jumătate dimineața, iar mie îmi era supercomplicat ieri să rezolv o problemă de matematică de clasa 1. Partea bună e că azi sigur Vlad va ajunge la timp la școală!

Concluzii: 1. Există întotdeauna și o parte bună a lucrurilor 2. Copiii Adelei trăiesc pe alt fus orar. P.S. Nu am poze noi, așa că prefer să mai postez din vacanță”, a scris Dana Rogoz pe una dintre rețelele de socializare.

După ce a citit mesajul, Adela Popescu a reacționat și s-a amuzat când a văzut ce a scris prietena ei.

Dana Rogoz, despre somnul copiilor ei

Actrița a fost întrebată de către fanii săi cum reușește să își adoarmă cei doi copii. Din fericire, Dana Rogoz a mărturisit că nu are probleme în această situație, iar Lia și Vlad dorm oriunde și oricum.

„Lia dormind lângă noi la masă, în timp ce ne luăm prânzul liniștiți, pare să fi fost cea mai iubită imagine a zilei, dintre toate cele postate în stories. Am primit foarte multe mesaje în privat legate de somnul ei, dacă am vreun secret anume, dar adevărul e că și Vlad, și ea au dormit oriunde și oricând. Cred că nici nu au avut încotro Efectiv au fost nevoiți de mici să se adapteze stilului nostru de viață Așa cum vă povesteam, noi nu am fost niciodată genul de părinți super stricți cu programul lor, să îi culcăm numai la ei în pat, numai cu o anumită pătură sau jucărie, numai într-un anumit fel. Lia, la fel ca Vlad la vârsta ei, adoarme cel mai rapid în cărucior, când vine ora de somn. Apoi facem ușor transferul oriunde, în pat, pe două fotolii, scaune, improvizăm ceva, în funcție de locul în care ne aflăm. Azi a adormit în sistemul de purtare și de acolo am scos-o și am așezat-o pe acest pățut improvizat, pentru care și doamna de la restaurant m-a ajutat imediat cu niște perne moi suplimentare. Ah, și nu au o problemă cu zgomotele: când dorm, dorm amândoi profund. În concluzie, am avut un prânz în tihnă, am ras 3 feluri de mâncare, în timp ce Lia a dormit continuu, neîntoarsă”.

