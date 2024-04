De multe ori Daniela Györfi și George Tal au ajuns în atenția presei grație relației lor. Așa s-a întâmplat și acum, când cei doi au apărut în emisiunea lui Cătălin Măruță de la Pro TV. Au acceptat provocarea Sosurilor picante și au făcut dezvăluiri din culisele cuplului pe care îl formează.

Au răspuns la mai multe întrebări, iar la cele pe care nu au vrut să le citească au mâncat picant. Cântăreața a fost mai asumată și a citit mai multe întrebări, a și recunoscut cine e vedeta cu care a crezut că George Tal a înșelat-o: jurnalista Mara Bănică.

Daniela Györfi: „Eu l-am suspectat, după aceea mi-a zis Mara că nu”

„Ai suspectat că George te-a înșelat și dacă da, cu cine?”, a fost întrebarea la care Daniela Györfi a răspuns: „Eu sunt foarte curajoasă și spun tot! Da, direct! Nu zic cu cine, cu multe… Dar ce am văzut eu, și îmi cer scuze dacă am greșit și consider că am greșit și îmi cer scuze dacă tot suntem în Postul Paștelui. Fii atent aici!

Mă despart de George, se mută el, mă mut eu și mă invită cineva la emisiune, că unde a fost George, ce a făcut George, era 8 martie, George nu mă sunase sau nu știu și mă întreabă (n.r. – în emisiune) dacă ne întâlnim. Am zis: Cred că da.

Și zice: «Dă drumul la cameră. Uite, aseară, George aici a fost cu Mara Bănică». Nu a fost, dar l-a prins într-o poză.

Întrebarea e: «Ai suspectat că George te-a înșelat și dacă da, cu cine?». Orice bărbat se mai uită și dacă are norocul să nu fie prins poate mai și înșală puțin. Eu l-am suspectat, după aceea mi-a zis Mara că nu, că au fost niște poze, dar e ok, eu o cred pe Mara, dar am suspectat. Și am mai suspectat niște domnișoare, dar mi-ai zis decât una. O să îți spun, dar nu numai din muzică, ci și din modă, nu mai zic de dansatoare”, a spus Daniela Györfi în direct, la Pro TV.

«Dacă nu ar fi căsătorit cu tine, cu cine din showbizul cu cine crezi că s-ar potrivi George?»

În continuare, Daniela Györfi a răspuns la altă întrebare, a spus că Andreea Bălan e artista cu care l-ar vedea căsătorit pe George Tal, dacă nu ar fi într-o relație cu ea.

„«Dacă nu ar fi căsătorit cu tine, cu cine din showbizul cu cine crezi că s-ar potrivi George?». Cu Andreea Bălan, pentru că face repetiții, pentru că trebuie să îi care toate garderobele alea, la toate dansatoarele alea. Este și fata luptătoare, la fel și George, mie îmi place când fata luptă. E și frumoasă, tânără, dacă nici așa cu cine vrei să zic”, a mai spus artista.

Și George Tal a primit mai multe întrebări, multe nu le-a citit și a mâncat picant. Întrebat însă cu ce femei ar vrea să aibă o aventură de o noapte, el a zis: „Mădălina Ghenea, Andreea Bălan și Andreea Bănică”.

