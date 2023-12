Invitată în emisiunea lui Dan Capatos, Daniela a explicat pe larg ce s-a întâmplat, de fapt. Se pare că programul pe care mirii l-au organizat s-a decalat destul de mult, motiv pentru care nu au mai apucat să cânte foarte mulți invitați. Daniela Gyorfi a făcut primele declarații.

„Eu nu mă dusesem acolo ca mesean. Am așteptat ore întregi să cânt! Nu au apucat mai mulți să cânte, nu doar eu. Nici nașa Maria Dragomiroiu nu a cântat. Eu am venit special de la un spectacol de la Odobești. Eu nu m-am dus ca mesean, mă dusesem doar ca să cânt. Probabil că s-a decalat programul, nu știu ce s-a întâmplat!

Noi am venit de la cântări, eu am venit cu Cristi Dules și tot am așteptat până pe la 4-5 să cântam! Am stat cât am stat. Nu ai cum să stai la 30 de artiști să cânți. Nu știu dacă au fost chiar 500 invitați, eu nu am intrat să stau la masă. Am tot intrat, ieșit.

Nu m-am distrat, ce să mă distrez?! Noi am ajuns undeva la ora 1 noaptea. A vorbit George cu Axinte: du-te să montezi sa cânte Daniela! Dar, era coadă la cântat! Nu era să mă bag în față! S-a întârziat, au cântat niște baritoni. Au venit foarte mulți artiști că Alin e colegul nostru. Eu am venit special pentru el ca să cânt, nu am vrut să stau la masă. Noi în week-end avem evenimente.

El ne-a dat invitația demult, el i-a zis lui George că vrea să vină Daniela să cânte. Week-end-ul acesta am avut multe evenimente. I-am zis lui George că dacă nu ajung să cânt îi dăm omului plicul și asta e!”, a declarat Daniela Gyorfi, potrivit Click.ro.

Se pare că Medana a ales să își lanseze volumul de poezii de dragoste în timpul nunții, motiv pentru care tot programul a fost dat peste cap.

„Artiștii au fost foarte mulți, așa de mulți că unii nu au mai apucat să cânte, din păcate! Mai aveam nevoie de opt ore de nuntă. Țin să le mulțumesc din tot sufletul și să-i asigur de toată iubirea și recunoștința mea. Oamenii aceștia au găsit soluții, nu scuze ca alții, deși aveau motive bine întemeiate pentru care să nu vină”, a spus Medana.

