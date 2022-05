Daniela Gyorfi a reacționat după ce a fost imitată în mod ironic pe Tik Tok. „Trebuie să-ți pierzi timpul pentru așa ceva”

„Atâta timp cât oamenii se preocupă să intre în pielea unui personaj, fie că îl ironizează, indiferent ce-i face, înseamnă că sunt importantă!

Eu, ca Daniela Gyorfi, ca artistă, ocup timpul cuiva să se deghizeze sau să mă ironizeze, să creadă că „Mamă, ce jignită mă simt!”.

Pe mine flatează că mă cunosc, că se interesează ce fac … adică trebuie să-ți pierzi timpul pentru așa ceva. (…) Eu le mulțumesc că mă promovează”, a declarat Daniela Gyorfi, la Antena Stars, citat de Spynews.

Daniela Gyorfi s-a mutat în casă nouă

Cântăreața a locuit mai bine de 30 de ani în aceeași casă, iar anul trecut a decis că este momentul să facă o schimbare. Daniela Györfi și-a cumpărat o casă de 250.000 de euro în Petrești, județul Ilfov.

După ce s-a mutat din București, ea a luat decizia de a o muta și pe fiica ei, Maria, de la școală pentru a fi mai aproape de casă.

„De când trăia mama îmi spunea să ne mutăm. Am fost cu George la câteva vizionări, dar mă gândeam că nu pot să plec sau să iau unde mi-ar fi plăcut mie, pentru că mă gândeam la spital, la Salvare… între timp lucrurile știi cum au decurs… I-am zis lui George să căutăm, el mai morocănos așa a zis cum vreau eu. M-am dus la Petrești și am văzut un bloc… Mi-a plăcut foarte mult. Cu școala Mariei era o problemă.

Maria a înțeles că ea poate să treacă de la o școală la alta. Îi plac noii colegi, învățătoarea. Noi ne-am mutat în apartamentul în care doi ani l-am bătut pe George ca picătura chinezească.

Ne-am mutat acum. Ne-am hotărât și am luat la parter. Toată lumea mi-a spus că o să îmi fie greu. Nu am nici cea mai mică nostalgie de dor de casă. Pentru mine e ceva wow. (…) Mai avem de făcut. Casa este cam 60% gata. Am terasă, am curte”, a declarat Daniela Györfi.

