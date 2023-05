Într-un interviu pentru unica.ro, Cosmina Păsărin a recunoscut că acum e fericită pe toate planurile. Și în carieră lucrurile merg bine, și în povestea de iubire pe care o trăiește acum. „Sunt bine, am o viață liniștită, de care încerc să mă bucur tot timpul, intens, prieteni în jur tot timpul, încerc să petrec timp cu familia mea, am o viață personală liniștită și chiar vreau să o și mențin așa, pentru că așa mi se pare cel mai potrivit.

Cosmina Păsărin: „E mai bine așa, mai simplu”

Nu vreau sa vorbesc despre relație pentru că nu vreau să las loc la tot felul de întrebări al căror sens nu îl văd. E mai bine așa, mai simplu”, a explicat Cosmina Păsărin, care e foarte discretă când vine vorba despre partenerul ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

Deși are o relație serioasă, Cosmina Păsărin nu are planuri de a deveni mamă la 40 de ani. „În trecut îți pot spune că nu m-am văzut în această postură, din păcate sau din fericire, nu știu, nu îmi dau seama, e clar că, probabil, nu a fost momentul potrivit niciodată. În prezent, nu. Prezentul e prezent.

Recomandări PSD a dat 16.500 de euro unui ziar din Austria pentru un articol, după eșecul Schengen. Aproape 50% din banii alocați partidului de la buget merg prioritar către site-urile televiziunilor din România

În viitor nu prea mă gândesc la lucruri din acestea, nu știu, gata: vreau să fac în 3 ani un copil, în 5 ani vreau să… Prefer să merg din aproape în aproape, nu am astfel de planuri. Dar știu clar că în trecut nu m-am văzut în ipostaza aceasta, ori nu am fost pregătită, cred că, nu știu, nu am avut nici persoanele potrivite lângă mine, am fost concentrată pe alte lucruri, nu s-a pus această problemă”, a mai zis ea pentru aceeași sursă.

Cu ce se ocupă Cosmina Păsărin acum

Cosmina Păsărin, în vârstă de 40 de ani, a prezentat o perioadă „Vorbește lumea”, emisiunea matinală de la PRO TV, iar apoi nu s-a mai implicat într-un niciun alt proiect. Acum, vedeta a făcut un anunț important și anume, că se pregătește de un nou proiect, despre care a evitat să dea detalii. „Sunt niște proiecte în plan. Sigur, o să aflați despre ele la momentele potrivite. În rest, ne vedem la evenimentele pe care le prezint, cam asta fac.

Am avut și o perioadă de relaxare la începutul acestui an, o perioadă de care m-am bucurat foarte mult. Cam asta ar fi de zis. Din păcate nu am cum să îți zic (n.r. – de un proiect pe micile ecrane). Nu e chiar în această zonă. Dar asta este și frumusețea acestui mediu, apar tot felul de proiecte, fie că vorbim despre evenimente, fie că vorbim despre emisiuni TV sau filme, de ce nu. Eu nu sunt actriță, dar au apărut și astfel de ocazii de-a lungul timpului. Îmi place, în general, să mă bucur de diversitate.

Recomandări Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spectatori. „Mesajele lui îi vor folosi în viaţă fiului meu” Citeşte întreaga ştire: REPORTAJ Fenomenul Jordan Peterson în România. Cu ce discurs a ținut în scaune 4.000 de spe

Exact cum spuneam, cred că asta este și frumusețea acestui mediu. Proiectele sunt diverse, nu te plictisești niciodată, ai ocazia să experimentezi, să ai parte de tot felul de experiențe, unele foarte intense, unele din care înveți lucruri și îți dai seama că nu le-ai mai repeta. Treci prin tot felul de aventuri de acest gen”, a declarat Cosmina pentru Ego.

Playtech.ro Lovitură pentru Camilla! Ce COROANĂ va purta, de fapt, soţia Regelui Charles la încoronare

Viva.ro O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică

TVMANIA.RO Amber Heard și-a luat adio de la Hollywood. Unde va trăi acum și de ce a luat această decizie

Observatornews.ro Cea mai mare pensie din Buzău depăşeşte 22.000 de lei. Cine încasează lunar această sumă

Știrileprotv.ro Poza într-un tânăr cuceritor, dar ducea o viață dublă. Cu ce se ocupa de fapt un profesor de sport din Craiova

FANATIK.RO Șerban Pavlu, împușcat în burtă! Ce s-a întâmplat cu actorul din Clanul

Orangesport.ro Un apropiat al lui Vladimir Putin a vrut să cumpere FCSB. Suma fabuloasă pe care a propus-o. Gigi Becali a cerut însă mai mult

Unica.ro Imagiile care spun totul! Cum a fost pozată presupusa amantă a Prințului William, alături de soțul ei