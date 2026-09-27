Imaginile dor, mai ales atunci când speranța că totul va fi bine începe să dispară, pas cu pas. Cuvintele auzite fac totul mai emoțional, dar aduc și răspunsurile de care aveai nevoie. Insula Iubirii continuă să îi poarte pe cei de acasă în povești reale, care se trăiesc cu multe lacrimi, suspine și gânduri dure.

Aseară, într-o ediție lider detașat de audiență, telespectatorii au avut parte de o discuție apăsătoare, o serie de date-uri incendiare și un bonfire în care sinceritatea a dus la decizii extreme.

Săptămâna viitoare, show-ul continuă, doar sâmbătă, la Antena 1 și pe AntenaPLAY! Discuția cu Radu l-a făcut pe Remi să ajungă într-un impas! Tânărul a realizat că relația lui se apropie de un punct neașteptat, iar lacrimile i-au curs rapid.

În urma discuțiilor cu celelalte ispite, el și-a revenit, însă un gând i-a rămas – dorința de a-și salva ceea ce a clădit alături de Bianca. În vila cealaltă, aceasta pare mai decisă să meargă mai departe cu viața ei, într-un mod diferit.

Multe lacrimi a vărsat și Bianca Ghiurcă, după ce a ajuns la un bonfire neașteptat, alături de Nattasha. Primele imagini văzute cu Prințul Marco, în care apropierea acestuia cu Gabriella a devenit tot mai clară, au făcut-o să reacționeze rapid – de la atacuri îndreptate către ispită, la gândul că vrea să încheie tot și să plece înapoi la Roma. Cum se va încheia ceremonia focului și ce va face mai departe Bianca, vedem într-o săptămână!

Bianca Ghiurcă i-a spus încă de la început soțului ei ce nu i-ar plăcea să vadă între el și o altă femeie la bonfire. Ei bine, ce credeți? Prințul Marco s-a lăsat dus de val și... pare că a uitat de regulile impuse de femeia cu care este împreună de 10 ani.