Aproximativ 252 de familii și persoane singure vor putea primi gratuit câte 6 metri cubi de lemne de foc pentru iarna 2026-2027. Lemnele provin din tăieri și deșeuri rezultate de pe domeniul public, iar transportul până la domiciliul beneficiarilor va fi plătit de autoritățile locale, potrivit Monitorul de Galați.

Primăria are 1.512 metri cubi de lemne de dat

Consiliul Local Galați a aprobat acordarea ajutorului pentru perioada 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027. Municipalitatea are în prezent în gestiune 1.512 metri cubi de lemne de foc provenite din tăieri efectuate pe domeniul public și din deșeuri. Direcția de Asistență Socială a propus ca lemnele să ajungă la oamenii aflați în dificultate, pentru care ajutorul obișnuit pentru încălzirea locuinței nu este suficient pentru întreaga iarnă.

Fiecare familie sau persoană singură care îndeplinește condițiile poate primi câte 6 metri cubi de lemne. Raportat la stocul disponibil, ajutorul ar putea ajunge la aproximativ 252 de beneficiari.

Cine poate primi cei 6 metri cubi de lemne

Prima condiție este legată de venit. Beneficiarii trebuie să aibă un venit mediu net lunar pe membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie. Apoi, situația fiecărei persoane sau familii va fi verificată printr-o anchetă socială.

Prioritate au pensionarii singuri și familiile formate din pensionari care nu au aparținători legali. Pot fi incluși și pensionarii care au rude obligate legal să îi sprijine, dacă acestea nu își permit să plătească lemnele necesare pentru încălzirea locuinței.

Familiile cu probleme grave de sănătate au prioritate

Pe lista beneficiarilor se află și familiile care se confruntă cu probleme grave de sănătate. În aceste cazuri vor fi analizate veniturile, cheltuielile familiei, documentele medicale și concluziile anchetei sociale. Pot primi ajutor și persoanele cu handicap mediu, accentuat sau grav, precum și oamenii aflați în alte situații sociale deosebite identificate de asistenții sociali.