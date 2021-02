Detalii neștiute despre Neti Sandu. A mers la terapie cinci ani, pentru a trece peste despărțirea de iubit. „Regret că am stat prea mult în suferinţă”

Neti a încheiat în urmă cu ceva timp, o relație care a durat 10 ani și a suferit enorm. Vedeta PRO TV a recunoscut că a avut nevoie de terapie, pentru a depăși perioada grea.

„Regret că am stat prea mult în suferinţă, înainte să mă duc la terapie. M-am dus prea târziu. Abia după ce am fost la terapie, am reuşit să înţeleg ce se întâmplă în interiorul meu.

Mi-a răspuns la foarte multe chestii la care nu avea cine să-mi dea răspunsul şi lucrurile s-au revelat de la sine, în timpul terapiei şi după, iar pe altele le-am aflat pentru că am lucrat în terapie”, a spus Neti Sandu pentru okmagazine.

Neti Sandu a mai vorbit și despre micile ei pasiuni. „Îmi plac şi hainele care îmi dau o stare pe care poate n-am de unde să o iau în acel moment.

Faptul că-mi aleg o bluză cu flori îmi aduce aminte de bunica, de rochiile ei cu flori, dacă port ceva cu forme geometrice, carouri, îmi aduce aminte de mama, care purta acest gen.

Şi multe alte combinaţii care îmi aduc aminte de un personaj de film, de exemplu, şi îmi dau starea aia. Mie hainele pe care le port îmi dau o stare anume”, a mai spus vedeta PRO TV.

