Dezvăluirea făcută de Ela Crăciun după 19 ani de televiziune. „Emisiunea m-a vindecat și pe mine”

Ella privește în urmă la debutul său și afirmă: ,,I-aș spune Elei de la începutul ei de drum în televiziune să nu se teamă atât de tare de emoții, pentru că ele sunt exact motivul pentru care oamenii vor rămâne lângă ea. Atunci credeam că trebuie să fiu perfectă, să nu greșesc, să controlez tot.

Astăzi știu că oamenii nu se conectează la perfecțiune, ci la autenticitate. I-aș mai spune ceva: că drumul pe care îl începe atunci nu este doar o emisiune de televiziune, ci o relație cu sute de mii de oameni care o vor lăsa să intre în casele și în viețile lor. Și că responsabilitatea asta va deveni unul dintre cele mai frumoase lucruri din viața ei.”, a declarat Ela Crăciun.

Dincolo de formatul clasic de emisiune, Ela Crăciun a înțeles că puterea informației poate schimba destine. Vedeta explică acest moment: ,,Cred că s-a întâmplat atunci când am început să primesc mesaje de la oameni care îmi spuneau că au schimbat ceva important în viața lor după ce au văzut o ediție. Că au mers la medic, că au avut curajul să vorbească despre o problemă, că au început să aibă mai multă grijă de ei sau de copiii lor.

Atunci mi-am dat seama că ceea ce facem noi nu este doar conținut de duminică dimineața. Este un fel de educație blândă, care ajunge în casele oamenilor fără să sperie, fără să judece, ci doar oferă informație și speranță.”, a completat Ela Crăciun.

Munca în televiziune presupune adesea o forță interioară remarcabilă, mai ales atunci când viața personală aduce încercări. De multe ori, prezentatoarea TV a trebuit să lase propriile griji la ușa platoului pentru a oferi echilibru publicului său.

,,Uneori, când intri în platou, îți dai seama că emisiunea nu mai este despre tine. Este despre oamenii care te privesc și care poate chiar în acel moment au nevoie de un pic de liniște sau de speranță. Paradoxal, de multe ori, emisiunea m-a vindecat și pe mine. Pentru că atunci când vorbești despre lucruri bune, despre sănătate, despre povești frumoase, îți amintești și tu ce contează cu adevărat”.

