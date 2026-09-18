Radu Vâlcan a fost invitat astăzi în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a vorbit despre noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Prezentatorul a recunoscut că sezonul 10 l-a luat chiar și pe el prin surprindere, iar felul în care au fost montate cadrele cu ispitele și cuplurile, este uimitor.

Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri din culisele sezonului 10 și a mărturisit că este foarte încântat de ceea ce urmează să vadă telespectatorii.

Prezentatorul a vorbit despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor, despre munca echipei, dar și despre felul în care s-a schimbat el după aproape un deceniu de filmări.

„Felul în care este montat, lucrurile astea mă surprind și pe mine. E mișto. Eu am zis la început că este probabil cel mai tare sezon pe care l-am filmat. Nu știu câtă lume m-a crezut”, a spus Radu Vâlcan la Antena 1.

„Perechile, montajul este absolut senzațional, ce fac băieții ăștia acolo... este o muncă incredibilă în spate”, a mai spus prezentatorul de la „Insula Iubirii”.

De asemenea, Radu Vâlcan spune că s-a schimbat pe parcursul celor 10 sezoane, astfel că, telespectatorii nu vor mai vedea un Radu acid în discuțiile cu concurenții, așa cum și-a obișnuit fanii în trecut.

„Probabil că m-am schimbat, dar asta și pentru că vârsta. Am alte responsabilități în momentul ăsta, am copii, cumva... dar totul a venit natural, nu mi-a impus cineva. E al zecelea sezon”, a spus Radu Vâlcan.