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Radu Vâlcan a fost invitat astăzi în platoul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, unde a vorbit despre noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”. Prezentatorul a recunoscut că sezonul 10 l-a luat chiar și pe el prin surprindere, iar felul în care au fost montate cadrele cu ispitele și cuplurile, este uimitor.
Radu Vâlcan a făcut dezvăluiri din culisele sezonului 10 și a mărturisit că este foarte încântat de ceea ce urmează să vadă telespectatorii.
Prezentatorul a vorbit despre ceea ce se întâmplă în spatele camerelor, despre munca echipei, dar și despre felul în care s-a schimbat el după aproape un deceniu de filmări.
„Felul în care este montat, lucrurile astea mă surprind și pe mine. E mișto. Eu am zis la început că este probabil cel mai tare sezon pe care l-am filmat. Nu știu câtă lume m-a crezut”, a spus Radu Vâlcan la Antena 1.
„Perechile, montajul este absolut senzațional, ce fac băieții ăștia acolo... este o muncă incredibilă în spate”, a mai spus prezentatorul de la „Insula Iubirii”.
De asemenea, Radu Vâlcan spune că s-a schimbat pe parcursul celor 10 sezoane, astfel că, telespectatorii nu vor mai vedea un Radu acid în discuțiile cu concurenții, așa cum și-a obișnuit fanii în trecut.
„Probabil că m-am schimbat, dar asta și pentru că vârsta. Am alte responsabilități în momentul ăsta, am copii, cumva... dar totul a venit natural, nu mi-a impus cineva. E al zecelea sezon”, a spus Radu Vâlcan.
Soțul Adelei Popescu prezintă „Insula Iubirii” încă de la debutul emisiunii și a rămas la cârma show-ului de dating de-a lungul tuturor sezoanelor. Potrivit unor informații vehiculate despre veniturile vedetelor de la Antena 1, Radu Vâlcan ar primi între 10.000 și 15.000 de euro pentru un sezon de „Insula Iubirii”, scrie cancan.ro. Suma nu este confirmată oficial de postul de televiziune sau de prezentator.