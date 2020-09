Diana Dumitrescu și soțul ei au aniversat 2 ani de căsnicie. „Sunt tare bucuroasă să port din nou rochia în care am spus DA!”

„Au trecut 2 ani de când am devenit familie, de când am spus amândoi un DA hotărât și am pornit în aventura vieții împreună! ❤️

La mulți ani, iubirea mea! Așa cum ți-am spus în scrisoarea pe care ți-am dat-o azi de dimineața: TE IUBESC așa cum ești! ❤️”, a scris Diana Dumitrescu.

Diana a ales să meargă la cină împreună cu soțul ei, îmbrăcată în rochia de la cununia civilă.

„Sunt tare bucuroasă să port din nou rochia în care am spus DA! Și da, ieșim în seara asta să sărbatorim romantic 2 ani de căsnicie, chiar dacă Carol ne-a pus piedici lăsând jucării în toată casa, am sarit peste toate obstacolele și am fugit în lume… pentru câteva ore! ?”, a scris artista, plăcut surprinsă, cu un buchet imens de flori în brațe.

Citeşte şi:

Ana Baniciu a scăpat la limită de carantina din Italia. ”M-am întors la fix”

Avocatul lui Mihai Mitrache, despre procesul în care a intervenit Nicușor Dan: “Era un om nedreptățit, a sărit să ajute. Nu a stat pe gânduri, nu a întrebat cine e”

INTERVIU. Deși sunt prevăzute în Constituție, 70% din primării nu acordă ajutoare pentru elevi. “Dispreț generalizat”

PARTENERI - GSP.RO Detaliile neobservate i-au băgat în sperieți! Tu ce vezi de fapt în aceste imagini?! Nimeni nu s-a prins

PARTENERI - PLAYTECH Primar PNL, surprins când își pedepsește fiica într-un mod umilitor. Fetița este obligată să stea dezbrăcată, în genunchi și cu mâinile în sus. VIDEO

HOROSCOP Horoscop 16 septembrie 2020. Săgetătorii fac schimbări inspirate mai puțin înclinate spre ordine

Telekomsport Maraton de amor sălbatic, petreceri desfrânate, controverse! I-au distrus viaţa vedetei: "Trebuie să spun cine sunt"