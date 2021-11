Din ce face bani Laurențiu Reghecampf, după anunțul divorțului de Anamaria Prodan. Nu e preocupat doar de fotbal

În vârstă de 46 de ani, Laurențiu Reghecampf este de săptămâni bune în atenția presei. Divorțează de Anamaria Prodan, cea care îi este alături de aproximativ 15 ani de zile. Antrenorul e foarte discret când vine vorba despre viața personală, până acum nu a făcut declarații despre actuala parteneră, Corina, cea care îi va dărui în curând un copil.

Din punct de vedere profesional, Laurențiu Reghecampf se laudă cu reușitele lui. Acesta se bucură de succes alături de echipa pe care o antrenează, Universitatea Craiova. GSP l-a ales antrenorul lunii octombrie deoarece a avut parte numai de victorii: cinci meciuri, cinci victorii.

„Nu este doar performanța mea, este performanța tuturor de la echipă și pentru asta trebuie să-i felicităm pe toți. Eu cred că este un parcurs normal la ceea ce se dorește la Craiova, la ceea ce s-a investit aici și la ce ne dorim să facem pe viitor. Avem jucători cu calități individuale bune și care se pretează la un astfel de joc, ne dorim enorm să avem cât mai mult balonul, să avem cât mai multe ocazii, să fim agresivi, să recuperăm mingea foarte repede. Asta am făcut eu de când am venit aici”, a spus Reghecampf pentru Gazetă.

Iată că acum, după ce s-a aflat de divorțul de Anamaria Prodan, Laurențiu Reghecampf reușește să obțină un contract de imagine alături de Luca Reghecampf, fiul lui cel mare. Cei doi s-au lăsat pozați și filmați pentru o casă de modă din București care produce costume bărbătești.

Într-un clip de prezentare, tatăl și fiul sunt surprinși în timp ce coboară dintr-o mașină Rolls Royce. Se îndreaptă către magazinul unde probează amândoi mai multe costume elegante, diverse culori. Laurențiu Reghecampf este filmat cum îi aranjează băiatului său cămașa, papionul.

Se pare că antrenorul își dorește să aibă apariții impecabile la fiecare apariție, poartă haine făcute după măsura lui, toate acestea fiind brodate pe interior cu inițialele sale.

Pentru același brand a pozat și prezentatorul de la Antena 1, Răzvan Simion.

Luca Reghecampf are afacere cu iubita tatălui, Corina

Recent s-a zvonit că Luca Reghecampf are o afacere cu Corina, iubita tatălui său. Acum, băiatul lui Laurențiu Reghecampf a rupt tăcerea și a vorbit despre relația pe care o are cu actuala parteneră a antrenorului.

Tânărul în vârstă de 19 ani confirmă că el și partenera lui Laurențiu Reghecampf sunt asociați, că muncesc împreună. În plus, și Asiana Peng, iubita lui, e implicată și ea în această afacere. „Voiam să clarific că sunt cetățean neamț și că nu-mi doresc să devin persoană publică. Și pentru firmă, este decizia mea dacă intru într-o firmă sau declar ceva. Am 19 ani și pot să decid pentru persoana mea, nu am nevoie de nimeni. Firma este mai veche, dar persoana mea este de o lună în compania asta.

Da. (n.r. – a fost pus asociat de o lună). Nu doresc să declar sau să lămuresc mai multe despre deciziile mele în firma asta. O firmă poate să aibă multe obiective, dar pentru mine este un subiect personal și ce fac eu în firma asta nu doresc să declar. Voiam să vă zic că amândoi avem idei, amândoi (n.r. – el și Corina, iubita tatălui) muncim în firma asta, în total suntem patru și fiecare dintre noi aduce ceva la firma asta. Nu este doar o persoană care alimentează totul, fiecare face… Da, și ea este asociat (n.r. – Asiana Peng, iubita lui)”, a declarat Luca Reghecampf la Prima TV, în emisiunea lui Cristi Brancu.

