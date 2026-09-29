Drama trăită de Bogdan Mocanu: „Nu am apucat să aud bătăile inimii”. Dezvăluiri făcute la „Burlacii: Foc în Paradis”

Bogdan Mocanu vorbește deschis despre una dintre cele mai dureroase experiențe din viața lui și despre momentul în care a aflat că urma să devină tată. Dezvăluiri neașteptate, făcute în ediția de pe 29 septembrie 2026 a emisiunii „Burlacii: Foc în Paradis”, care a apărut deja pe VOYO.

„Am o furie constantă ascunsă adânc”, mărturisește Bogdan Mocanu, care recunoaște că a avut nevoie de timp pentru a înțelege ce s-a întâmplat și pentru a se împăca cu propriile sentimente.

O discuție sinceră ajunge la mărturisiri care schimbă complet tonul conversației. Concurentul de la „Burlacii: Foc în Paradis” vorbește despre o experiență pe care spune că a încercat mult timp să o uite, dar care continuă să îl urmărească.

„Evit de obicei subiectele din zona aia. Nu sunt furios pe ea, ci pe mine... Sunt cel mai furios pe situație. Mai este foarte puțin și se face un an până la ziua X. Am încercat să uit și ziua, și anul, tot... Deși, în sinea mea, știu”, povestește Bogdan Mocanu în ediția care se vede pe VOYO și care apare pe Acasă TV pe 29 septembrie 2026.

Concurentul recunoaște că subiectul este în continuare unul extrem de sensibil pentru el și că uneori este suficient să audă o singură dată anumite lucruri pentru ca amintirile să revină.

„Mi-e destul să aud o singură dată dacă îmi doresc să fiu tată sau orice discuție legată de copil... Îmi doresc de mult să fiu tată și mi s-a confirmat în momentul în care era să fiu...”, spune Bogdan Mocanu.

Pentru el, vestea că urma să devină părinte a fost una care i-a adus multă fericire. Și povestește că atât el, cât și partenera sa de atunci, Iasmina, au fost fericiți în momentul în care au aflat că vor avea un copil.

„Am crezut că e vina ei... Nu era vina ei! Probabil e vina mea. Am fost foarte fericit când am primit vestea... Amândoi eram fericiți când am primit vestea! Nu am apucat să aud bătăile inimii”, mărturisește acesta.

Bogdan Mocanu vorbește și despre cât de greu este, de fapt, să fii pregătit pentru statutul de părinte. În opinia lui, nimeni nu poate spune cu adevărat că este pregătit înainte ca viața să-l pună în fața acestei situații.

„Nu cred că e nimeni pregătit vreodată să scoată pe gură: «Sunt pregătit să fiu părinte»! Ci mai degrabă situația te pregătește, te formează. Ajungi pregătit să fii părinte abia după ce ești părinte... Dar astea sunt chestii pe care trebuie să le știi înainte. Și eu le știam! Ea nu... Tot ceea ce știam este că acum aș fi fost tată”, spune Bogdan Mocanu.

Discuția îl face să se gândească nu doar la propria durere, ci și la cea a Iasminei: „Dacă pe mine mă doare așa, ea cum e? Cum i-a fost ei?”. Într-o altă mărturisire, acesta vorbește direct despre relația pe care a avut-o cu tânăra, pe care o descrie ca pe o perioadă în care amândoi au avut de suferit. „Iasmina... O copilă de 19 ani! Ne-am distrus reciproc”, spune Bogdan Mocanu.

Mărturisirea lui vine într-un moment în care la „Burlacii: Foc în Paradis” relațiile, emoțiile și vulnerabilitățile concurenților ies tot mai mult la suprafață. De această dată, Bogdan Mocanu renunță la glume și la aparențe și vorbește despre un episod pe care l-a purtat cu el în ultimul an.