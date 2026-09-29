Două vânzătoare din Austria, date afară după 44 de ani petrecuți la același angajator, au primit 23.700 de euro după ce Camera Muncii a descoperit nereguli în calculul indemnizației de concediere.

Concediate după 44 de ani de muncă

Două vânzătoare din districtul Melk, Austria, au fost concediate după 44 de ani munciți la același angajator. Însă în urma încetării contractelor, femeile au observat nereguli în calculul indemnizațiilor de concediere, iar cazul a ajuns la Camera Muncii din Austria Inferioară. Intervenția instituției s-a încheiat cu plata a 23.700 de euro către cele două foste angajate.

Reprezentanții Camerei Muncii spun că problema viza drepturile rezultate din vechiul sistem de indemnizație de concediere, cunoscut în Austria sub denumirea de „Abfertigung alt”. În momentul în care compania la care lucrau cele două femei a fost preluată de un alt angajator, ele au trecut în noul sistem de indemnizație, numit „Abfertigung neu”.

Potrivit 5min.at, drepturile acumulate până la acel moment în vechiul sistem au fost depuse, pentru fiecare dintre ele, într-un cont de economii.

Banii au rămas neschimbați timp de 17 ani

La ani buni după schimbarea sistemului, odată cu decizia de concediere a celor două angajate, în documentele de lichidare au apărut exact sumele care fuseseră depuse atunci în conturile de economii. Potrivit Camerei Muncii, la calcul nu au fost luate în considerare nici impozitul pe salariu și nici evoluția salariilor din perioada care a urmat.

„Este ca și cum ai avea bani la bancă și ai primi aceeași sumă înapoi după 17 ani, fără nicio dobândă. Am analizat cazul și am intervenit pe lângă angajator”, a explicat Peter Reiter, șeful filialei Camerei Muncii din districtul Melk.

Angajatorul a plătit încă 23.700 de euro

Iar intervenția Camerei Muncii a avut rezultat. Potrivit instituției, angajatorul a achitat fostelor angajate încă 23.700 de euro.