Proteste violente în Albania: Premierul Edi Rama refuză să demisioneze şi avertizează că aderarea la UE este în pericol

Premierul Albaniei, Edi Rama, a declarat că protestele violente din ultimele șase zile, conduse de studenți nemulțumiți, amenință obiectivul aderării la Uniunea Europeană, nu guvernul său. Duminică, mii de oameni au protestat la Ministerul Educației din Tirana. S-au folosit gaze lacrimogene și tunuri de apă pentru a dispersa mulțimea.

Avertismentul premierului Albaniei: „Este contestată o cale”

Premierul Edi Rama, a declarat duminică, 18 octombrie, că protestele de stradă care au zguduit țara în ultimele zile reprezintă o amenințare la adresa aspirațiilor Albaniei de a adera la Uniunea Europeană, informează Reuters. Protestele, conduse de studenți nemulțumiți de corupția guvernamentală, lipsa locurilor de muncă și standardele slabe din educație, au cuprins centrul capitalei Tirana și s-au extins în alte orașe.

Manifestanții, care cer demisia lui Rama, au incendiat clădiri guvernamentale și bănci, au spart vitrinele magazinelor și au aruncat cu pietre în poliție. Duminică, mii de oameni s-au adunat în fața Ministerului Educației, aruncând cu pietre în forțele de ordine.

Poliția a ripostat cu gaze lacrimogene, tunuri de apă și gloanțe de cauciuc pentru a dispersa mulțimea.

„Nu sunt eu cel care este contestat, nici guvernul, nici majoritatea guvernamentală sau partidul câștigător. Este contestată o cale, o misiune”, a spus Edi Rama într-un discurs transmis în direct pe Facebook. Premierul a invitat studenții la dialog.

Rama a indicat și posibile influențe externe în organizarea protestelor, menționând un presupus atac cu dronă asupra biroului său.

„Dumnezeu știe care vor fi consecințele. Nu există tineri, studenți sau minori care să se gândească măcar să pună în aplicare acest plan. Este o mână străină”, a declarat premierul.

Conform poliției, 388 de persoane au fost puse sub acuzare pentru infracțiuni comise în timpul protestelor. Mai mulți ofițeri de poliție și protestatari au suferit răni în urma confruntărilor.

Manifestațiile reprezintă cea mai mare provocare de până acum pentru Rama, aflat la putere din 2013 și reales în 2025 pentru al patrulea mandat. În ciuda scandalurilor de corupție care au afectat imaginea țării, premierul susține că guvernul său a făcut progrese semnificative în combaterea corupției.

Albania, alături de Muntenegru, conduce grupul de țări din Balcani care aspiră să adere la UE, țintind integrarea până în 2030.

Proteste și în Franța: Peste 1.200 de arestări și confruntări dure cu poliția

Proteste sunt și în Franța. Poliția a folosit gaze lacrimogene la Paris, iar primăria din Limoges a fost „în mare parte distrusă” de un incendiu. Peste 1.200 de persoane au fost arestate sâmbătă în Franța, după ce protestatari care susțineau elevii de liceu s-au confruntat cu poliția. Unele demonstrații au degenerat, clădiri fiind incendiate, iar magazine jefuite.

Sâmbătă seara, prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că 1.200 de persoane au fost arestate, iar 150 de polițiști au fost răniți.

Deși sute de mii de oameni au protestat pașnic în marșuri stradale în zeci de orașe, câteva grupuri violente au vizat clădiri publice, magazine de lux și supermarketuri, atacând totodată vehiculele poliției și forțele de ordine.

Protestele reprezintă cel mai recent test pentru președinția lui Emmanuel Macron, în contextul în care Franța se confruntă atât cu probleme externe, cât și interne.