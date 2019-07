Ridurile încă nu-i trădează vârsta Eugeniei Șerban și asta și pentru că actrița face tot ce-i stă în putință ca să oprească trecerea timpului. În urmă cu câteva luni, ea s-a supus unor proceduri de întinerire, într-un salon de profil, iar de ani buni a renunțat să mai facă plajă, pentru că soarele îmbătrânește pielea și ea nu-și dorește asta.

”Nu mai am răbdare să stau la soare de foarte mulți ani. În plus, acesta are efecte negative asupra tenului. Îmi place să am grijă de mine. După o anumită vârstă, nici intervențiile estetice nu mai sunt un moft, ci o necesitate. Silueta mi-e mai greu să mi-o mențin, că nu am timp să merg la sală. O să am o vară plină în spectacole, am multe turnee, de vacanță nici nu poate fi vorba, nu pot planifica așa ceva. Îmi voi lua și eu câteva zile libere, să plec undeva, dar nu știu când”, a mărturisit actrița pentru Libertatea.

Deși a fost și este frumoasă, Eugenia Șerban recunoaște că n-a fost ocolită de complexe… ca mai toate femeile:

”Întotdeauna ne vedem grase, bătrâne, găsim ceva de modificat și de înfrumusețat la noi”.

