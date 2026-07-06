Decizia FIFA este fără precedent din 1962

Folarin Balogun, jucător al echipei SUA, a fost eliminat cu cartonaș roșu direct în meciul din „șaisprezecimi” cu Bosnia-Herțegovina, după un fault neintenționat asupra unui adversar. Conform regulilor FIFA, sancțiunea implica automat suspendarea pentru următorul meci. Totuși, după trei apeluri telefonice directe făcute de Trump către președintele FIFA, Gianni Infantino, suspendarea a fost anulată, permițându-i lui Balogun să joace în „optimea” cu Belgia. Este prima astfel de decizie din ultimii 64 de ani, potrivit New York Times.

„Ce face Donald J. Trump este să mânjească, ca un mistreț, tot ce este normal, civilizat și omenesc pe această planetă. Ăsta este, de fapt, obiectivul lui, se simte bine. El este un violator, vrea să violeze de la legile internaționale ala păcii și ale războiului până, iată, la regulile fotbalului. Mesajul său este clar: <>”, a declarat Cristian Tudor Popescu pentru GSP.ro.

Cristian Tudor Popescu. Foto: Hepta

CTP: „Trump și Infantino, doi interlopi în cârdășie”

Gazetarul a criticat dur atât pe Donald Trump, cât și pe Gianni Infantino, sugerând că relația dintre cei doi nu poate fi numită prietenie, ci „cârdășie”. „Acești doi interlopi își urmăresc doar interesele financiare și de imagine. Mondialele din Rusia, Qatar și acum Statele Unite demonstrează direcția în care FIFA a fost împinsă de Infantino. Iar 2034 în Arabia Saudită închide cercul”, a spus Cristian Tudor Popescu.

Trump și apropiații său ar fi sunat insistent la Infantino pentru anularea cartonașului roșu

Potrivit The Guardian, înalți oficiali ai administrației americane, inclusiv Howard Lutnick și Andrew Giuliani, au exercitat presiuni asupra FIFA pentru a revizui suspendarea lui Balogun. De asemenea, Scott Goodwin, un donator major al US Soccer, a adus în discuție acuzații vechi privind arbitrul brazilian Raphael Claus, fără ca acestea să fie susținute de dovezi.

Cristian Tudor Popescu a comparat gestul lui Trump cu încercarea acestuia de a influența decernarea Premiului Nobel. „Este același tip de comportament. Trump nu respectă nicio regulă, fie ea sportivă sau diplomatică. Este dependent de scandaluri și de atenție”, a adăugat gazetarul.

Reacții internaționale virulente după decizia FIFA

UEFA a precizat, luni, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că decizia FIFA de suspendare a cartonaşului roşu primit de americanul Folarin Balogun „a depăşit linia roşie”, este de „neînţeles şi nejustificabilă”.

„Atunci când certitudinea regulilor nu mai este garantată de cei care le apără, integritatea jocului este pusă în pericol, iar credibilitatea unei competiţii este subminată. De asemenea, o astfel de decizie creează un precedent în cadrul turneului în desfăşurare, unde situaţii similare vor necesita acum un tratament egal, în detrimentul competiţiei”, a transmis UEFA potrivit News.ro și BBC.

Decizia FIFA a atras critici și din partea selecționerilor Belgiei și Marii Britanii care au considerat anularea suspendării drept o încălcare flagrantă a regulilor sportive. UEFA a amenințat că va interveni, dar până acum nu a luat măsuri concrete.

„Nu ştiam că data de 5 iulie corespunde cu 1 aprilie la FIFA”, a declarat antrenorul francez în cadrul conferinţei de presă dinaintea meciului.

Scandalul subliniază influența politică tot mai mare în lumea sportului, iar gestul lui Donald Trump este perceput de mulți drept un precedent periculos. Cristian Tudor Popescu concluzionează: „Aceasta nu este doar o problemă de fotbal. Este o demonstrație a modului în care puterea poate distorsiona orice regulă, în orice domeniu.”

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