Susține Susține

F. Charm și Feli, manifest împotriva violenței domestice și abuzului emoțional: „Nu cu palma”

Iulian Ioncea
Iulian Ioncea
Reporter
Comentează
F. Charm și Feli Donose au lansat videoclipul melodiei „Nu cu palma” | Foto: PR
F. Charm și Feli Donose au lansat videoclipul melodiei „Nu cu palma” | Foto: PR
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

F. Charm și Feli își unesc forțele și lansează videoclipul melodiei „Nu cu palma”, un manifest artistic împotriva violenței domestice și a abuzului emoțional.

Mesajul central al proiectului este simplu și ferm: violența nu este niciodată un semn de putere, ci dovada unui eșec, iar respectul, dialogul și educația sunt singurele fundamente sănătoase ale unei relații.

Într-o industrie muzicală în care temele lejere domină producțiile comerciale, cei doi artiști aleg un demers diferit. Piesa „Nu cu palma" este descrisă ca o radiografie a mecanismelor din spatele agresorului și un apel la responsabilitate colectivă, construită prin versuri directe și o interpretare vocală puternică din punct de vedere emoțional.

„Nu cu palma" nu se oprește la a semnala o problemă gravă și larg răspândită. Melodia propune o cale concretă spre schimbare: deconstrucția tiparelor de control confundate cu bărbăția, recunoașterea tăcerii ca formă de complicitate și normalizarea ideii că orice conflict, oricât de tensionat, poate și trebuie să fie rezolvat prin respect și rațiune, nu prin forță.

Tocmai această dimensiune face din piesă un punct de plecare pentru discuții care depășesc sfera muzicală: în familie (unde comportamentele violente se transmit adesea ca modele învățate), în școală (unde copiii pot fi ajutați să recunoască din timp limitele sănătoase într-o relație) și în spațiul public (unde abuzul rămâne frecvent minimizat sau trecut sub tăcere).

Feli Donose și F. CharmVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 25

Prin faptul că vine din partea unor artiști cu vizibilitate mare, mesajul are șansa să ajungă acolo unde campaniile clasice de conștientizare ajung mai greu, în playlist-urile și conversațiile zilnice ale publicului tânăr.

„Power-ul unui bărbat nu a stat și nu va sta niciodată în forța pumnului sau în teroarea pe care o creează în propria casă. Din păcate, mulți au confundat bărbăția cu violența și controlul, iar asta e o slăbiciune mascată. Prin piesa asta nu am vrut doar să punem un diagnostic unei probleme grave, ci să le batem la ușă celor care cred că e «normal» sau că «merge și așa». Când ridici palma ai pierdut deja orice argument, ai pierdut respectul și te-ai pierdut pe tine ca om.

E timpul ca noi, bărbații, să spunem răspicat că violența nu e un act de putere, ci o dovadă de eșec. Am fost învățat că bărbăția nu stă în puterea cu care lovești, ci în puterea de a te opri. Nicio ceartă, nicio greșeală și niciun orgoliu nu justifică o palmă. «Nu cu palma» e pentru femeile care au tăcut și au ascuns răni, dar și pentru bărbații care trebuie să înțeleagă un lucru simplu: iubirea nu lasă vânătăi”, a spus F. Charm.

F.Charm feat. Feli - Nu cu palma (Videoclip Oficial)

Feli privește melodia ca pe un instrument prin care muzica poate produce schimbare reală, dincolo de actul estetic.

„Sper ca prin muzică să ajungem la cât mai multe suflete și minți. Nu să arătăm cu degetul, dar să cântăm problema și soluția, până ele vor intra în mintea tuturor. Un manifest muzical împotriva violenței nu ceartă, dar marginalizează răul și împuternicește binele. Să fim toți în acest demers, pentru ca respectul, iubirea și bunul simț să fie normalitatea în relații.

Nu trebuie să existe în niciun fel de relație abuz, fie el fizic, psihic sau emoțional. Orice situație, oricât ar fi de grea sau tensionată, trebuie să aibă consens bazat pe respect, educație, bun simț și rațiune ca între oameni ce suntem toți. Iubitori, normali, buni în esența noastră”, a afirmat și Feli.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Muzică Youtube Feli Donose
Parteneri
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Viva.ro
Când a văzut-o așa, Emmanuel Macron s-a îndrăgostit nebunește de ea, la prima vedere. Cum arăta Brigitte, Prima Doamnă a Franței, în urmă cu 30 de ani. E de nerecunoscut! Wow
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Unica.ro
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, apariție superbă pe plajă, într-un costum de baie îndrăzneț. Cum s-a fotografiat prezentatoarea, care s-a relaxat în Grecia alături de fiul ei. FOTO
Parteneri
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
Gsp.ro
PRO TV a făcut anunțul! Cui i-a luat locul Nadia Comăneci în juriul emisiunii „Românii au talent”
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Gsp.ro
Cum arată avionul „Mircea Lucescu”, primul Boeing 737 MAX 8 intrat în flota TAROM » GSP a zburat la bordul aeronavei
Parteneri
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Nunta momentului în România! El, un nume cunoscut, 46 de ani, funcție și diplome, ea, celebră, 30 de ani și foarte talentată. Cine e superba mireasă? Ce poveste ascunde mirele?
Celebrul nostru actor, confesiune tulburătoare: ”Fetița mea are Trisomie 21. Am fost anunțați de către doamna doctor ginecolog, la vreo 4-5 luni, că sunt niște semne”
Avantaje.ro
Celebrul nostru actor, confesiune tulburătoare: ”Fetița mea are Trisomie 21. Am fost anunțați de către doamna doctor ginecolog, la vreo 4-5 luni, că sunt niște semne”
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Război pe salarii la Antena 1! Cât primește Irina Fodor la Asia Express și ce scrie în contractul secret al lui Radu Vâlcan [GALERIE FOTO]
ALTE ȘTIRI
Aparate foto la reducere de Black Friday
Știri România
11:00
Black Friday 2026: când încep cele mai mari reduceri din an în România
Curcubeu de după nori
Știri România
10:21
După ploi și frig, meteorologii anunță vreme mai caldă: unde se anunță 30 de grade Celsius
Parteneri
„Îi trimiteam pachet săptămânal”. Cât costă să fii student în România în 2026 și cum faci față costurilor
Adevarul.ro
„Îi trimiteam pachet săptămânal”. Cât costă să fii student în România în 2026 și cum faci față costurilor
Jean Valvis, oficial noul sponsor al Rapidului! Prima reacție din Giulești
Fanatik.ro
Jean Valvis, oficial noul sponsor al Rapidului! Prima reacție din Giulești
Europa intră în iarna 2026-2027 cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani
Financiarul.ro
Europa intră în iarna 2026-2027 cu depozitele de gaze la cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Elle.ro
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
Viva.ro
Fiica Nicoletei Luciu nu a mai apărut în spațiul public de când era mică, dar acum surpriză! Wow! Cum arată Kim Csergo la 14 ani! S-a transformat într-o domnișoară superbă și absolut toți au rămas fără cuvinte când au văzut-o
MONDEN
Mihai Bobonete la Romanii au talent 2026. Sursa FOTO/ Facebook
Stiri Mondene
11:42
PRO TV a anunțat oficial noul juriu „Românii au talent” sezonul 17. Misterul a fost elucidat. „O mare onoare”
Celine Dion a urcat pe scena de la Paris, după o pauza de 6 ani. Sursa FOTO/ Gettyimages
Stiri Mondene
10:56
Céline Dion a susținut primul concert după o pauză de 6 ani. Artista a făcut spectacol la Paris. „Am promis că nu voi plânge”
Parteneri
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
&quot;M-a lăsat fără aer&quot;. Un bărbat din Timişoara, înjunghiat de iubită după o ceartă
Observatornews.ro
&quot;M-a lăsat fără aer&quot;. Un bărbat din Timişoara, înjunghiat de iubită după o ceartă
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Libertateapentrufemei.ro
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Parteneri
Gsp.ro
A divulgat mesajele! » Ce compromis a făcut Răzvan Burleanu ca să ajungă președintele FRF
Gsp.ro
Mărturii terifiante! Donnarumma și partenera sa, legați și bătuți: „Am spus că sunt însărcinată, dar au continuat”
Parteneri
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Mediafax.ro
Nicușor Dan a părăsit nunta ministrului Nazare după MIEZUL NOPȚII! Ce s-a discutat la masă
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Stirilekanald.ro
Centrala de la Cernavodă rămâne închisă! Dunărea nu are suficientă apă: „În următoarele zece zile nu vom avea suficientă apă pe Dunăre ca să putem porni” Planul Guvernului
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Wowbiz.ro
Valentin Sanfira, primul interviu la 6 luni de la divorț. Ce spune despre perioada care i-a schimbat viața: „Am învățat că mă pot vindeca singur”
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Wowbiz.ro
Geta Sterp, însărcinată pentru a doua oară! Sora lui Culiță va avea o fetiță
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Redactia.ro
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
Kanald.ro
S-a stins din viață fosta ministră de Externe a Italiei! Emma Bonino a militat pentru drepturile românilor
POLITIC
Un colaj cu două fotografii în care apare Elena Lasconi în timp ce face zacuscă de pește
Politică
09:34
Elena Lasconi a făcut zacuscă de pește pe Facebook: „Oare cei care ne conduc fac zacuscă? Sau cine le face zacusca”
Colaj format din două fotografii: în imaginea din stânga este președintele Nicușor Dan alături de Mirabela Grădinaru, iar în imaginea din dreapta sunt Alexandra Nazare și soția lui, pe treptele bisericii, la nunta
Politică
08:34
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru au participat la nunta lui Alexandru Nazare. Cine sunt politicienii care au fost la Casa Albă din București
Parteneri
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Ziaruldeiasi.ro
EXCLUSIV | Medicarom, firma care dorește să vândă Consiliului Județean o clădire simbol a Iașului este deținută de un off-shore din Caraibe cu patron necunoscut. Un personaj-cheie din Medicarom, legături cu SRI
Singura nemulțumire a lui Victor Angelescu după Rapid – Voluntari 2-1: „E îngrijorător!”
Fanatik.ro
Singura nemulțumire a lui Victor Angelescu după Rapid – Voluntari 2-1: „E îngrijorător!”
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Spotmedia.ro
Putin scoate și sfinții la război: Moaștele unui prinț medieval, trimise pe front
Ultimele știri
Lifestyle
12:19
Recordul de 72 de ani pentru cea mai caldă lună august, doborât de două ori în 3 ani, în Balcani
Auto
12:15
Dacia ar putea primi un motor care funcționează la peste un metru sub apă, urcă pante de 45° și are până la 252 CP
Auto
12:15
Șoferii ar putea rămâne fără rezervoare în mers: Ford recheamă 223.000 de mașini, în SUA
Știri Locale
11:54
Un bărbat din Timișoara a fost înjunghiat de iubita lui. O vecină aflată în blocul de peste drum a văzut totul
Citește mai multe
TRENDING
ExclusivReportaj
Știri România
07:00
Atacul „strigoilor” de pe TikTok într-un sat din Brăila unde primarul a renovat cimitirul: „Plictiseală mare, trăim timpuri urâte!”
Ştiri
08:12
Revolut, păcălit de infractori, le-a dat pașapoarte, selfie-uri și date despre Bitcoin
Știri România
07:00
Tragerile loto din 13 septembrie 2026. Report de peste 1,11 milioane de euro la Loto 6 din 49
Lifestyle
12 sept.
Horoscop 13 septembrie 2026. Peștii au de rezolvat probleme practice, de clarificat multe aspecte legate de cheltuieli sau economii
Interior modern de bucătărie cu blat din lemn și ustensile de bucătărie pentru prepararea mâncărurilor, într-un apartament confortabil
Lifestyle
12:30
Cum să îți organizezi bucătăria pentru a găti rapid și curat
Porthdinllaen, Gwynedd, Țara Galilor, 21 octombrie 2023. Barul „Ty Coch” (Casa Roșie).
Cultură și Vacanțe
10:33
Satul din Marea Britanie care nu are mașini, drumuri sau pubele: „Simt că timpul se oprește în loc”
Un adolescent de 15 ani a supraviețuit miraculos după ce a petrecut mai multe zile pe ape înghețate, în Alaska. Sursă foto: captură video BBC.
Lifestyle
12 sept.
Adolescent de 15 ani salvat după ce a plutit zile întregi în apele înghețate din Alaska. Fratele și vărul său au murit
Un brutar celebru vinde o pâine cu 60 de dolari( aproximativ 51 de euro) în Manhattan. Sursă foto: Facebook /Martin Auer.
Lifestyle
12 sept.
Prețul „obscen” cu care se vinde o pâine cu secară în inima cartierului de lux Manhattan. Și totuși, clienții stau la coadă
Șampania din Franța devine mai tare din cauza căldurii. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
12 sept.
Valurile de căldură extremă schimbă șampania din Franța: limita maximă de alcool a fost majorată
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
"Desen cu o fată și un balon de vorbire cu steagul României, cu textul: Care este diferența dintre original și originar." Sursa foto: Shutterstock
Lifestyle
7 sept.
Care este diferența dintre „original” și „originar”
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Plată instant RoPay prin scanare cod QR între telefoane mobile
Bani și Afaceri
9 sept.
Ce este RoPay, cum funcționează și cum îl folosești
Judecătoare
Analiză
Știri România
10:00
Procesul judecătoarei care n-a motivat 821 de hotărâri judecătorești: Monica Cipariu ar putea plăti pentru victima unui criminal eliberat și din vina ei
Cine este Teodora Sava, prima româncă la The Voice UK, care a întors toate cele 4 scaune. Sursă foto: Sava Mihaela / Facebook
Știri România
07:54
Teodora Sava, prima româncă ajunsă la „The Voice UK”, a întors toate cele 4 scaune. Are 24 de ani și a plecat din Piatra-Neamț pentru muzică: „Este cel mai mare vis al meu”
Primul avion nou TAROM din ultimii 20 de ani. Când va zbura „Mircea Lucescu” și care este prima destinație
Reportaj
Știri România
12 sept.
Primul avion nou din flota TAROM din ultimii 20 de ani: când zboară prima dată aeronava Boeing 737 MAX botezată „Mircea Lucescu”
Locuitorii din Botoșani au primit sâmbătă după-amiază un mesaj RO-ALERT privind o posibilă incursiune de drone. Foto: Getty Images
Știri România
12 sept.
Dronă prăbușită în județul Suceava, după o alertă de incursiune aeriană în Botoșani. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Ilie Bolojan
Opinii
12 sept.
Premier pentru țara mea, un reality show național regizat de la Cotroceni
Educație juridică în școli
Opinii
10 sept.
PISA provoacă noi răgete de plăcere și disperare
Arhiva foto
Opinii
9 sept.
La muncă, cetățene președinte! România nu mai are timp de pierdut
Nicușor Dan cu ambele brațe ridicate
Opinii
8 sept.
România perplexă
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu