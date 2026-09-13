F. Charm și Feli își unesc forțele și lansează videoclipul melodiei „Nu cu palma”, un manifest artistic împotriva violenței domestice și a abuzului emoțional.

Mesajul central al proiectului este simplu și ferm: violența nu este niciodată un semn de putere, ci dovada unui eșec, iar respectul, dialogul și educația sunt singurele fundamente sănătoase ale unei relații.

Într-o industrie muzicală în care temele lejere domină producțiile comerciale, cei doi artiști aleg un demers diferit. Piesa „Nu cu palma" este descrisă ca o radiografie a mecanismelor din spatele agresorului și un apel la responsabilitate colectivă, construită prin versuri directe și o interpretare vocală puternică din punct de vedere emoțional.

„Nu cu palma" nu se oprește la a semnala o problemă gravă și larg răspândită. Melodia propune o cale concretă spre schimbare: deconstrucția tiparelor de control confundate cu bărbăția, recunoașterea tăcerii ca formă de complicitate și normalizarea ideii că orice conflict, oricât de tensionat, poate și trebuie să fie rezolvat prin respect și rațiune, nu prin forță.

Tocmai această dimensiune face din piesă un punct de plecare pentru discuții care depășesc sfera muzicală: în familie (unde comportamentele violente se transmit adesea ca modele învățate), în școală (unde copiii pot fi ajutați să recunoască din timp limitele sănătoase într-o relație) și în spațiul public (unde abuzul rămâne frecvent minimizat sau trecut sub tăcere).

Prin faptul că vine din partea unor artiști cu vizibilitate mare, mesajul are șansa să ajungă acolo unde campaniile clasice de conștientizare ajung mai greu, în playlist-urile și conversațiile zilnice ale publicului tânăr.

„Power-ul unui bărbat nu a stat și nu va sta niciodată în forța pumnului sau în teroarea pe care o creează în propria casă. Din păcate, mulți au confundat bărbăția cu violența și controlul, iar asta e o slăbiciune mascată. Prin piesa asta nu am vrut doar să punem un diagnostic unei probleme grave, ci să le batem la ușă celor care cred că e «normal» sau că «merge și așa». Când ridici palma ai pierdut deja orice argument, ai pierdut respectul și te-ai pierdut pe tine ca om.

E timpul ca noi, bărbații, să spunem răspicat că violența nu e un act de putere, ci o dovadă de eșec. Am fost învățat că bărbăția nu stă în puterea cu care lovești, ci în puterea de a te opri. Nicio ceartă, nicio greșeală și niciun orgoliu nu justifică o palmă. «Nu cu palma» e pentru femeile care au tăcut și au ascuns răni, dar și pentru bărbații care trebuie să înțeleagă un lucru simplu: iubirea nu lasă vânătăi”, a spus F. Charm.

Feli privește melodia ca pe un instrument prin care muzica poate produce schimbare reală, dincolo de actul estetic.

„Sper ca prin muzică să ajungem la cât mai multe suflete și minți. Nu să arătăm cu degetul, dar să cântăm problema și soluția, până ele vor intra în mintea tuturor. Un manifest muzical împotriva violenței nu ceartă, dar marginalizează răul și împuternicește binele. Să fim toți în acest demers, pentru ca respectul, iubirea și bunul simț să fie normalitatea în relații.