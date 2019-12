De Adrian Ilie,

Văduva lui Ignatenko a intrat în atenția jurnaliștilor după difuzarea serialului. ”S-a ajuns în punctul în care unii ziariști dădeau cu piciorul în ușa apartamentului meu pentru a mă face să dau un interviu”, a spus femeia.

Când a avut loc explozia de la Cernobîl, pe 26 aprilie 1986, Liudmila era căsătorită cu Vasili Ignatenko, pompier la centrala atomoelectrică, și aștepta un copil. Vasili a fost unul dintre primii oameni care au murit din cauza radiației.

Pe 1 mai, Liudmila se afla la căpătâiul soțului său, la spital. ”S-a ridicat și mi-a dat trei garoafe scoase de sub pernă. Au fost ultimele flori pe care mi le-a dăruit. Am să-mi amintesc tot restul zilelor cum am stat împreună la fereastră. Nu știam că va fi ultimul moment romantic al nostru”, a relatat femeia.

După difuzarea serialului, Liudmila Ignatenko a fost acuzată că și-a ucis copilul încă nenăscut pentru că a stat alături de soțul iradiat.

”Cum aș fi putut să-l las acolo singur? Credeam că e în siguranță copilul. Atunci nu știam nimic de radiații”, a spus Ignatenko. Copilul ei și al lui Vasili a murit la câteva ore de la naștere.

Femeia este nemulțumită că reprezentanții companiei de film nu i-au cerut permisiunea să relateze povestea ei în serial. ”Apoi am primit un telefon de la Moscova. Mi-au spus că filmează în Letonia și Kiev și că au vrut să mă contacteze, dar nu au reușit”, a spus ea.

Mi-au spus că vor să-mi dea 3.000 de dolari. Scuze, dar pentru ce? Pentru că existați, au zis. Eu le-am zis că nimeni nu plătește pentru nimic și am închis. Liudmila Ignatenko:

Ea a crezut că este vorba de o farsă, mai ales că telefonul venea de la Moscova într-o perioadă în care războiul din Donbass a tensionat relațiile ruso-ucrainene.

În schimb, producătorii serialului neagă versiunea văduvei pompierului afirmând că echipa de producție, prin reprezentanți locali, au ținut legătura cu aceasta înaintea, în timpul și după filmarea serialului.

Mai mult, Liudmila Ignatenko a fost invitată să relateze ce i s-a întâmplat ei și lui Vasili în acea perioadă. ”În niciun moment nu și-a exprimat dorința ca povestea ei și a soțului ei să nu fie inclusă. Realizatorii au făcut toate eforturile care povestea lor și a tuturor celor afectați de tragedie cu autenticitate și respect”, a anunțat HBO.

În ce privește acuratețea serialului, Liudmila Ignatenko a sesizat unele neconcordanțe cu realitatea. Una este legată de cadrul în care apare ea la înmormântarea soțului cu pantofii acestuia în mână, deoarece picioarele lui Vasili erau atât de umflate încât nu a putut fi încălțat. ”Da, l-au îngropat pe Vasili fără pantofi, dar pantofii i-au fost puși alături”, a observat femeia.

Pe de altă parte, ea a apreciat exactitatea altor scene precum cea a evacuării locuitorilor din Cernobîl sau faptul că realizatorii au înfățișat-o într-un pulover gri tricotat care seamănă cu cel pe care l-a purtat în realitate în acele zile.

După tragedia de acum 33 de ani, Ludmila nu s-a mai recăsătorit, dar a reușit până la urmă să-și împlinească visul de a da naștere unui copil.

