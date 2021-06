﻿Filmat în România, în limba romani, ”Matthew Mark Luke John” a luat marele premiu la Festivalul de film de la Stockholm

La Festivalul de Film Independent de la Stockholm, filmul produs în România a luat Marele Premiu, dar a fost și nominalizat la categoria Cea mai bună actriță, pentru interpretarea Rebecăi Cobzaru în rolul principal.



Foto Facebook Festivalul de Film Independent de la Stockholm

Producția lui Wilson mai luase două premii la LAFA 2019 (Los Angeles Film Awards): pentru cel mai bun film indie și pentru cea mai bună actriță.



”Matthew Mark Luke John” (2018) nu a avut producător, nici buget de publicitate. De altfel, echipa de producție a fost așa mică, încât ”nu am avut nici șofer” scrie regizorul Tom Wilson, pe pagina lui de Facebook.

”A fost chiar o echipă mică și dedicată ce a făcut ca lucrurile să se întâmple”, a mai scris Wilson.



Tom Wilson este un regizor britanic, care a studiat Politică, Filosofie și Economie la Universitatea Oxford. El locuiește în București de peste un deceniu și vorbește fluent limba română.



Ca jurnalist, Wilson a scris pentru Time Magazine, Dazed and Confused, The Times, The Guardian și The Economist.



Pelicula lui de debut, ”Experimentul București” a luat Premiul Gopo pentru cel mai bun documentar, în 2014.



