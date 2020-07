Filme Netflix Iulie 2020. Noutățile lunii în materie de filme și seriale sunt chiar aici. Mai jos ți-am făcut lista celor mai noi seriale și filme pe care le poți vedea pe Netflix toată luna iulie.

Seriale Netflix Iulie 2020

Cable Girls – ultimul sezon din 3 iulie

Continuarea îndrăgitului serial poate fi urmărită pe Netflix începând cu 3 iulie. Marea rivală a Lidiei își păstrează poziția de a se răzbuna pe ea, însă Lidia împreună cu prietenele ei au o altă abordare mult mai îndrăzneață acum și totul capătă un alt sens.



Warrior NUN – serial nou din 2 iulie

Călugărița Războinică, Warrior NUN este un serial care te va ține în suspans începând din 2 iulie pe Netflix. Vei urmări povestea unei adolescente orfane care, aflată la morgă se trezește la viață și realizează că posedă superputeri. Ea ajunge să devină membră a unui grup select de călugărițe care vânează demoni.



Stateless – serial nou din 8 iulie

Încă un serial nou este trecut pe lista producțiilor Netflix din luna iulie 2020. Stateless prezintă povestea a patru străini imigranți din Australia care se întâlnesc într-un centru de detenție. Nimic anormal până aici, însă toată povestea capătă un alt sens atunci când se cunosc cei patru și își dau seamă că fiecare are un comportament diferit: un birocrat, un tată destul de zbuciumat, un refugiat chinuit și o femeie cu probleme.

The Protector – sezon nou din 9 iulie

Din seria celor mai bune seriale turcești face parte și primul serial turcesc produs de cei de la Netflix, care continuă să ne uimească și într-un nou sezon. Protectorul Istanbulului prezintă povestea unui tânăr obișnuit care locuiește în Istanbul, dar care se dovedește că familia acestuia făcea parte dintr-un ordin străvechi, iar rolul lui este acela de a îndeplini misiunea și de a fi ultimul protector al orașului. Hakan călătorește în trecut pentru a putea pune capăt un război, iar aici ajunge să treacă printr-o transformare dramatică.

The Old Guard – serial nou pe Netflix din 10 iulie

Serialul lunii iulie pe Netflix, The Old Guard are o acțiune plasată în zilele noastre, însă își are originea în secole de aventuri. Vei putea urmări povestea unui grup de mercenari cu o capacitate misterioasă de a fi nemuritori.

Întreaga echipă este recrutată pentru a gestiona o misiune urgentă, iar aici au posibilitatea de a-și etala abilitățile extraordinare. Un serial nou pe Netflix începând din această lună care conține o serie de elemente mitologice și abordează mai multe teme legate de damilie, relații, dragoste, dar și umor și emoție.



The Twelve – serial nou din 10 iulie

Continuăm lista de filme și seriale noi pe Netflix în luna iulie 2020 cu serialul The Twelve. Vei urmări doisprezece cetățeni obișnuiți care sunt jurați într-un proces important al unei respectate directoare de școală ce este acuzată de două crime. Povestea este încâlcită, dar plină de adrenalină și o poți urmări începând din 10 iulie.

Cursed – serial nou din 17 iulie

Un serial nou marca Netflix inspirat din romanul cu același nume scris de Tom Wheeler și ilustrat de Frank Miller. Iubitorii serialului fenomeni Game of Thrones se vor bucura cu siguranță de acest serial medieval de fantezie. Adolescenta Nimue în personaj principal își unește forțele cu mercenarul Arthur, totul pentru a-l găsi pe Merlin și pentru a preda o spadă străveche.



How to sell drugs online (Fast) – sezon nou din 21 iulie

Un serial iubit și foarte urmărit pe Netflix care vine cu un sezon nou în luna iulie 2020. Vei vedea cum Moritz și echipa sa fac eforturi mari pentru a crește succesul magazinului lor online cu droguri, însă pe măsură ce succesul apare lucrurile devine tot mai periculoase și pare că scapă de sub control.



Norsemen – sezon nou din 22 iulie

Comedia norvegiană cu vikingi se întoarce cu un nou sezon începând din luna iulie 2020. Vei putea urmări continuarea poveștii care a format primul sezon spectaculos, dar cu o acțiune plină de adrenalină și emoție. Jafurile nu se opresc nici în acest sezon, așa că măcelul continuă.



Good Girls – sezon nou din 26 iulie

Serialul cu mămicile din suburbii care au devenit infractoare continuă cu un nou sezon. De data aceasta, emoțiile sunt mult mai mari, deoarece Ruby și Annie sunt nevoite să facă față presiunilor și cerințelor mari pentru a-și putea duce viața mai departe. Aventurile din primul sezon continuă și în acest sezon nou.



Inside the World’s toughest Prisons – sezon nou din 29 iulie

Cu siguranță cunoști deja viața jurnalistului deținut Raphael Rowe care, în ciuda faptului că se află în închisoare, acesta investighează alte închisori periculoase din Germania sau Paraguay. Planurile foarte bine puse la punct nu lipsesc nici din acest sezon nou.



Get Even – serial nou din 31 iulie

Un serial nou amuzant și plin de momente tensionante ce prezintă povestea a patru adolescente care fac împreună o echipă grozavă pentru a se răzbuna pe cei care le terorizează. Ele ajung să fie acuzate chiar și de lucruri pe care nu le-au făcut, iar de aici începe aventura. Trebuie să le urmărești pentru a vedea cum reușesc să-și ducă planurile la bun sfârșit.

The Umbrella Academy – sezon nou din 31 iulie

Unul dintre cele mai așteptate seriale de pe Netflix își anunță un nou sezon începând cu 31 iulie. În anul 2019, serialul The Umbrella Academy a fost în top 3 cele mai urmărite seriale de pe Netflix. Povestea fraților Hargreeves dotați cu super puteri se întoarce pe micile ecrane spre bucuria tuturor.



Vis a Vis: El Oasis – serial nou din 31 iulie

Un serial spaniol unde le vei putea urmări pe hoațele de bijuterii Zulema și Macarena care recrutează alte patru femei pentru a pune la cale un jaf de milioane în timpul unei nunți în familia unor dealeri de droguri.



Filme Netflix Iulie 2020

Under The Riccione Sun – din 1 iulie

Un film ce debutează în luna iulie pe Netflix și care are în plin plan povestea unor adolescenți aflați în vacanță pe plajele din Riccione. Ei devin buni prieteni, se ajută reciproc în toate problemele pe care le întâmpină, se îndrăgostesc și trăiesc povești de iubire desprinse din basme.



Desperados – din 3 iulie

Unul dintre filmele amuzante ale lunii care te va binedispune pe toată durata lui. O vei urmări pe Wes, o romantică incurabilă care o dă în bară la beție și totul se schimbă în viața ei. Aceasta trimite un e-mail ușor penibil într-un moment de euforie, iar când își dă seama ce a făcut pornește împreună cu prietenele ei spre Mexic pentru a șterge mesajul înainte de a fi citit.



Gli Infedeli – din 15 iulie

Dacă vrei să urmărești o comedie cu bărbați care nu știu cum să-și gestioneze infidelitatea și relațiile, atunci acesta este cel mai potrivit film. Vei vedea cum de la minciuni nevinovate bărbații ajung să facă și surprize generoase femeilor din viața lor. Trec printr-o grămadă de peripeții haioase.



Fatal Affair – din 16 iulie

Cum se poate ca după o discuție la un pahar cu un prieten vechi să ți se schimbe viața? Ei bine, asta i se întâmplă unei avocate prinsă într-un joc periculos ce duce obsesie. Totul capătă un alt sens atunci când aceasta își dă seama că noua ei obsesie îi va pune în pericol și relațiile cu cei dragi ei.



The Kissing Booth 2 – din 24 iulie

Vei urmări povestea unei adolescente, Elle, care se află în ultimul an la liceu, într-o relație la distanță și aplicațiile către noua facultate. Cu o mulțime de griji pe cap și lucruri pe care trebuie să le ducă la bun sfârșit, Elle are parte și de o nouă prietenie care pare că îi va schimba puțin gândirea și chiar drumul spre viitor.



Seriously Single – din 31 iulie

Una dintre cele mai plăcute comedii romantice pe care trebuie să le urmărești în luna iulie pe Netflix. Două prietene foarte bune, dar cu păreri diametral opuse despre bărbați, relații și dragoste trăiesc o poveste de viață complicată, dar și haioasă în lumea persoanelor singure.



Începând din 21 iulie, pe Netflix poți urmări și un nou program special de Stand-up Comedy cu comediantul australian Jack Whitehall

Aceasta este selecția de filme și seriale Netflix iulie 2020. Cele mai bune producții pe care trebuie să le urmărești în perioada următoare.

