Finala Eurovision 2021 are loc diseară. Ce țări concurează pentru trofeu

Finala Eurovision 2021 începe la ora 22.00 și poate fi urmărită în România în direct pe TVR1 și TVR HD.

Finala Eurovision 2021. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs

1. Cipru: Elena Tsagrinou – El Diabo

2. Albania: Anxhela Peristeri: Karma

3. Israel: Eden Alene: Set me free

4. Belgia: Hooverphonic – The Wrong Place

5. Rusia: Manizha – Russian Woman

6. Malta: Destiny – Je Me Casse

7. Portugalia: The Black Mamba – Love Is On My Side

8. Serbia: Hurricane – Loco Loco

9. Marea Britanie: James Newman – Embers

10. Grecia: Stefania – Last Dance

11. Elveția: Gjon’s Tears – Tout l’Univers

12. Islanda: Daði og Gagnamagnið – 10 Years

13. Spania: Blas Cantó – Voy A Quedarme

14. Moldova: Natalia Gordienko – SUGAR

15. Germania: Jendrik – I Don’t Feel Hate

16. Finlanda: Blind Channel – Dark Side

17. Bulgaria: VICTORIA – Growing Up Is Getting Old

18. Lituania: The Roop – Discoteque

19. Ucraina: Go_A – Shum – LIVE – Ukraine

20. Franța: Barbara Pravi – Voilà

21. Azerbaidjan: Efendi – Mata Hari

22. Norvegia: TIX – Fallen Angel

23. Olanda: Jeangu Macrooy – Birth Of A New Age

24. Italia: Måneskin – Zitti E Buoni

25. Suedia: Tusse – Voices

26. San Marino: Senhit – Adrenalina

Cine sunt favoriți la casele de pariuri în finala Eurovision 2021

Potrivit caselor de pariuri, principala favorită la câștigarea trofelului în acest an este Italia, reprezentată de trupa rock Måneskinm cu piesa „Zitti e buoni”.

A doua favorită este Franța, reprezentată de Barbara Pravi, cu piesa „Voila”, iar a treia este Malta, reprezentată de Destiny, cu piesa „Je me Casse”.

Românii își pot vota favoriții prin SMS la numărul 1399 (număr cu tarif special: 1,19 euro/SMS), de până la 20 de ori de pe acelaşi număr de telefon.

În ce condiții se ține EUROVISION 2021 în pandemie

Măsurile luate la Rotterdam sunt extrem de stricte. Delegațiile care însoțesc artiștii la Eurovision 2021 au fost reduse la maximum, iar la 48 de ore sunt testați cu toții pentru Covid.

„Doar 500 de ziariști sunt acreditați la eveniment. E cam pustiu aici. Autoritățile au permis ca la show să participe circa 3.500 de spectatori, ceea ce înseamnă aproximativ 40 la sută din capacitatea sălii”, a spus Vitalie Cojocaru, șeful delegației Republicii Moldova.

Cine a câștigat Eurovision în ultimii 10 ani

2019: Olanda: Duncan Laurence

2018: Israel: Netta Barzilai – „Toy”

2017: Portugalia: Salvador Sobral – „Amar Pelos Dois”

2016: Ucraina: Jamala – „1944”

2015: Suedia: Mans Zemerlow – „Heroes”

2014: Austria: Conchita Wurst – „Rise Like a Phoenix”

2013: Danemarca: Emmelie de Forest – „Only Teardrops”

2012: Suedia: Loreen – „Euphoria”

2011: Azerbaidjan: Ell & Nikki – „Running Scared”

2010: Germania: Lena – „Satellite”

2009: Norvegia: Alexander Rybak – „Fairytale”

