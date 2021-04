Fiul Annei Lesko a împlinit șapte ani. Ce urare i-a făcut cântăreața și în ce relații e băiatul cu tatăl lui

Anna Lesko nu s-a ferit niciodată să vorbească sau să își arate fiul. E mândru de Adam și încă de când era micuț îl fotografia, iar imaginile ajungeau pe rețelele de socializare pentru a fi apreciate de fanii ei.

Iată că Adam a crescut rapid, acum a împlinit șapte ani. Băiețelul a primit de ziua lui un tort special, dar și o urare deosebită din partea mamei lui celebre: „La mulți ani, sufletul meu, Adam”.

Anna Lesko a mărturisit că Adam are o relație bună cu tatăl lui, cu Adrian. Ei doi s-au despărțit, dar vorbesc de dragul băiețelului.

„Adam e un copil supervesel, nu e afectat, nu e nevoie de niciun psiholog, nu pune mii de întrebări, se simte bine şi acasă, dar şi când îl vizitează pe tatăl lui.

Adrian îl iubeşte enorm de mult, e un tată grijuliu. Dar în ceea ce mă priveşte, eu am considerat, la un moment dat, că suntem de mână, dar privim în direcţii diferite. Şi el nu a fost de acord. El a spus că priveşte în direcţia mea. Au fost opt ani de zile frumoase alături de el, dar faptul că noi am fost non-stop împreună a influenţat negativ relaţia.”, spunea cântăreața pentru okmagazine.ro.

Anna Lesko a recunoscut că își mai ceartă copilul

Artista a povestit că nu totul e lapte și miere în relația pe care o are cu fiul ei, a mărturisit că acesta mai exagerează și ea îi mai atrage atenția.

„Cu Adam mai am momente când îl cert, pentru că sunt dăți când exagerează, nu mă lasă în pace, dar cu el merge cu dialog. Pare că înțelege, mai puțin când e vorba de noțiunea timpului. Încă nu știe ce înseamnă o oră și dacă îi zic să mă lase o oră, că am puțină treabă, vine din 5 în 5 minute să mă întrebe dacă am terminat. Câteodată mă amuză, dar câteodată am treabă. Bine, și eu sunt învățată cu educația strictă a părinților mei și fac militărie cu el. Știu că sunt toată ziua cu gura pe el, micuțul, dar cred că e mai bine acum cât e mic decât mai târziu. Nu-mi plac părinții care spun că e prea mic copilul ca să înțeleagă. Trebuie să-i explici de mic.”, spunea Anna Lesko, conform unica.ro.

