„Nu l-am visat pe tata, dar am primit niște semne care m-au făcut să simt prezența tatălui meu. Am lăsat câte un pahar cu apă în trei locuințe: în apartamentul său, în Constanța și la locuința mea. Am observat că din paharul lăsat în apartamentul său apa era consumată cam un sfert. Am auzit că semnul acesta se traduce cumva, și anume că sufletul său a fost acolo. Noi suntem mai bine acum, la fel și mama, încercăm să acceptăm situația”,a spus Maximilian Toader, pentru Click!

Marcel Toader a făcut infarct la vârsta de 56 de ani, în timp ce se afla la masă. Omul de afaceri avea probleme cu inima și mai făcuse preinfarct. După ce s-a aflat că acesta a încetat din viață, pe contul său de socializare au apărut numeroase mesaje de condoleanțe.

Citeşte şi:

Bărbat din Vâlcea, prins sub un tractor răsturnat. A fost solicitat un elicopter SMURD, pentru transferul victimei la un spital din Capitală

GSP.RO Simona Halep e îndrăgostită nebunește! Gestul din SUA făcut pentru iubitul ei, pare să treacă cu greu peste zilele în care acesta nu e alături de ea

Unica.ro Cu o singură poză a arătat toată durerea din sufletul ei. Lidia Buble nu a scris nimic, dar toți au înțeles mesajul și e foarte trist