Tony, fiul cel mare al Mădălinei Apostol, a făcut primele declarații după moartea mamei sale. Tânărul a recunoscut că iubita lui Nick Rădoi a fost internată într-o clinică, iar apoi s-a retras la o mănăstire. Copleșit de durere, băiatul și-a găsit cu greu cuvintele.

Fiul Mădălinei Apostol l-a așteptat pe Nick Rădoi la aeroport

Fiul Mădălinei Apostol l-a așteptat pe Nik Rădoi la aeroport noaptea trecută, atunci când milionarul a venit în România pentru înmormântarea acesteia.

„Noi dorim să ținem în aceste momente totul privat (...) A fost o femeie foarte bună, și-a dorit ca fiecare dintre voi să vă amintiți de ea într-un mod bun (...) Nu am nimic de comentat în acest moment. Acest moment e foarte greu pentru toată lumea (...) Prima oară a fost la o clinică, ulterior la o mănăstire. Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut, a fost un simplu accident ce s-a întâmplat și rog pe toată lumea să nu și-o amintească așa. A fost un simplu accident (...) Vestea am aflat-o de la un apropiat de-al nostru și cam atât”, a declarat fiul Mădălinei Apostol, pentru Știrile Antena Stars.

Tony a mărturisit că acum nu poate dezvălui mai multe despre ce s-a întâmplat, însă că va povesti, la un moment dat, care a fost situația.

„Ulterior, voi vorbi mai mult, acum doresc să stăm puțin singuri și fără să ne întrebe nimeni. Nici noi nu știm ce să spunem (...) Și-a iubit foarte mult copii: și pe fratele meu și pe surioara mea mică (...) Pentru noi, mama a făcut tot”, a mai declarat Tony, pentru Știrile Antena Stars.

Din câte se pare, Mădălina Apostol a murit în noaptea dintre 12 și 13 septembrie 2026, în jurul orei 02.00, iar în mediul online se vorbește despre faptul că iubita lui Nick Rădoi s-ar fi sinucis în România, chiar dacă în ultimii ani a locuit în SUA și Mexic.

Când va fi înmormântată Mădălina Apostol

„Pentru cei care ați cunoscut-o pe Mădălina și vreți să vă luați rămas bun de la ea, va fi depusă la cimitirul privat «Eternitatea». Bulevardul Metalurgiei, nr. 65-67, Sector 4, București”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.

Din câte se pare, ziua în care va fi înmormântată Mădălina Apostol a fost modificată, deoarece trupul femeii va ajunge la capelă cu o zi mai târziu decât era planificat. Astfel, ea va fi înmormântată pe 17 septembrie 2026!

„Vă anunțăm că s-a modificat ziua în care va fi adusă la capelă. Va fi adusă marți, 15 septembrie, la aceeași adresă. Înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie. Orele vor fi anunțate ulterior”, a adăugat Bianca Drăgușanu pe rețelele de socializare

Tony și Nick Radoi la aeroport. FOTO/ Antena Stars

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