Fostul membru al trupei Krypton, Florin Iordache, revine pe micile ecrane, dar în calitate de concurent. Prestația lui va putea fi văzută diseară, de la 20.30, la Antena 1, în cea de-a șaptea ediție X Factor din acest sezon.

După o absență de aproape trei ani de pe scenă, Florin Iordache, fost membru al trupei Krypton, și-a făcut curaj să cânte din nou în fața unei audiențe mari. În calitate de concurent, acesta e nerăbdător să afle ce spun jurații despre prestația sa.

„Sunt emoționat, se spune că e ca mersul pe bicicletă și pentru mine nu ar fi bine, ultima dată când m-am urcat pe una am reușit se merg doar 200 de metri înainte să cad”, glumește Florin, căruia i-a lipsit energia din concerte. „Am avut experiențe foarte frumoase cu Krypton, mai ales că am cântat prin toată țara. Am trecut prin multe împreună și nu e tocmai ușor cu două personalități puternice într-o trupă”, a mai spus acesta.

Ce vor spune Delia, Loredana, Florin Ristei și Ștefan Bănică despre prestația sa și dacă Florin Iordache va obține cale liberă către Bootcamp, cei de acasă pot afla vineri, de la 20.30, la Antena 1, într-o nouă ediție X Factor.

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.

X Factor 10 continuă diseară, de la ora 20.30, la Antena 1, când concurenții continuă să se dezvăluie în fața celor patru jurați. Mai mult, în cel de-al zecelea sezon X Factor, Delia, Loredana, Ștefan Bănică și Florin Ristei vor fi mai aproape de fani cu o colecție dedicată celor mai înflăcărați telespectatori! Așadar, cei de acasă pot găsi o serie limitată de tricouri cu designuri inspirate din universul XFactor, în exclusivitate pe a1shop.ro, platforma de pe care pot achiziţiona produse utile create pentru fanii celor mai urmărite emisiuni ale staţiei!

