Fly Project revine cu o nouă piesă. Ce spune Tudor Ionescu despre filmările videoclipului

Fly Project lansează Millerba, o piesă care schimbă stări, încinge petreceri și pe care o vom putea vedea în topuri toată vara aceasta.

„Nu pot să schimb lumea, însă pot să o fac să danseze și să se bucure prin muzica mea. Fly Project este despre emoție și bucuria de a petrece, plăcerea de a dansa alături de prieteni și dorința de a construi amintiri.

„Millerba” este piesa cu care începe playlistul tău și pe care atunci când o auzi la radio, dai volumul mai tare. „Millerba” este bucuria de a petrece, exprimată într-o limbă universală” spune Tudor despre „Millerba”.

„Nu am suferit nici de frig, nici de foame, totul a mers ca uns; am tras 12 ore, ceea ce pentru un clip consider, din experiență, că este chiar foarte decent. Am avut o echipă organizată, care s-a mișcat foarte bine, eu doar m-am prezentat la cadru” povestește Tudor despre filmarea clipului de la „Millerba”.

Citeşte şi:

După tribunal și Consiliul pentru Combaterea Discriminării, primarul Băluță i-a reclamat pe ziariștii de investigație și la DIICOT. Răspunsul nostru

Interviu | Rareș Bogdan: „Orban poate rămâne la șefia PNL, dar cu un partid bolnav”. Lista-surpriză a posibililor candidați la Președinția României

IGSU, acuzat că a refuzat un proiect, apoi l-a copiat și l-a pus în SEAP fără să plătească pentru el!

PARTENERI - GSP.RO Gigi Becali, amenințări halucinante în direct: „Dacă dau un ordin, nu mai sufli! Am structuri de făcut liniște”. A primit replica instant

Playtech.ro CE TRAGEDIE! A murit marele actor Ion Dichiseanu. Care a fost cauza decesului, de fapt

Observatornews.ro Ion Dichiseanu a murit. Actorul s-a stins din viață la vârsta de 87 de ani

HOROSCOP Horoscop 20 mai 2021. Scorpionii pot primi mesaje supărătoare de la prieteni, rude sau alți apropiați

Știrileprotv.ro Veste uriașă pentru cei vaccinați! Anunțul făcut astăzi de OMS

Telekomsport Toni Petrea şi-a găsit imediat echipă! Unde va antrena după ce a pierdut postul la FCSB | BREAKING NEWS

PUBLICITATE Care este diferența dintre un proces în instanță și un caz soluționat de CSALB? (Publicitate)