Șeful statului a transmis condoleanțe

Prin această nouă ofensivă violentă asupra unor ținte civile, Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pacea. Șeful statului subliniază, într-un mesaj postat pe rețeaua sa de socializare, că Moscova refuză să adopte un comportament rezonabil sau să facă pași concreți pentru a avansa către o situație de securitate în regiunea Mării Negre și pe continentul european.

Atacul masiv de la Kiev a lăsat în urmă un număr mare de victime în rândul populației civile, zeci de cetățeni nevinovați pierzându-și viața sau fiind răniți în urma exploziilor care au afectat zonele rezidențiale.

În acest context tensionat, autoritățile române au transmis condoleanțe și cele mai profunde gânduri de compasiune către poporul ucrainean și către toate familiile care traversează aceste momente dramatice, exprimându-și totodată speranța într-o recuperare rapidă a celor răniți.

Romania strongly condemns Russias recent reckless and irresponsible attack against #Kyiv, which caused a high number of innocent casualties and injured citizens.



Our condolences and deepest thoughts of compassion go out to the Ukrainian people and all the affected families.… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 2, 2026

„România condamnă cu fermitate recentul atac imprudent și iresponsabil al Rusiei împotriva #Kievului , care a provocat un număr mare de victime nevinovate și cetățeni răniți. Condoleanțe și cele mai profunde gânduri de compasiune se îndreaptă către poporul ucrainean și toate familiile afectate. De asemenea, dorim o recuperare rapidă a răniților. Rusia a demonstrat încă o dată că nu dorește pace și nu adoptă un comportament rezonabil pentru a avansa către o situație de securitate cuprinzătoare. România va sprijini Ucraina atât timp cât este necesar pentru a-și apăra libertatea”, a afirmat Nicușor Dan.

În fața acestei escaladări a conflictului, mesajul României rămâne unul de solidaritate totală și pe termen lung. Autoritățile române au reafirmat public că țara noastră va continua să sprijine Ucraina prin toate mijloacele posibile, atât timp cât va fi necesar, pentru ca statul vecin să își poată apăra libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială în fața agresiunii ruse.

Incendiu în centrul Kievului. Zelenski: „Știm că Putin pregăteşte acest atac masiv”

Un incendiu a izbucnit miercuri seara, 1 iulie, în centrul Kievului, după o detonare puternică, în timpul unei alerte aeriene, informează News. Cel puțin 13 persoane au murit și aproape 90 sunt rănite, potrivit presei din Ucraina.

Vineri, 3 iulie fost declarată Zi de Doliu la Kiev în memoria victimelor atacului masiv rusesc, a anunțat primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko.

Waves of Russian missiles and strike drones pummeled Kyiv overnight on July 2, just hours after President Volodymyr Zelensky warned that Russia was preparing another large-scale attack against Ukraine.



Kyiv Mayor Vitali Klitschko put the number of injured at 86, 70 of whom had… pic.twitter.com/n78288cNPw — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 2, 2026

„În această zi, steagurile vor fi coborâte pe toate clădirile municipale din oraș. De asemenea, se recomandă coborârea steagurilor naționale pe clădirile proprietate de stat și privată. Pe 3 iulie, orice evenimente de divertisment sunt interzise în oraș”, a scris acesta.









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