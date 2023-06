Într-un interviu pentru cancan.ro, Gabriel Cotabiță a vorbit fără perdea despre femeile care au făcut parte din viața lui. Artistul a fost implicat în urmă cu mai mulți ani într-un scandal amoros. El a avut o relație extraconjugală cu Simona, femeia din cauza căreia a și divorțat de prima sa soție. Gabriel Cotabiță a fost căsătorit cu Ioana Nagy și au divorțat în anul 1997. Celebrul cântăreț nu a mai păstrat legătura cu Simona, însă spune că datorită ei a avut curajul să divorțeze.

„Nu mai știu nimic de ea. Nici nu mă mai interesează. Am înțeles că era prin Italia. Îi mulțumesc doar dintr-un singur motiv, că datorită ei am avut puterea de a divorța.”

„A vrut chiar să mă nășească, atunci când m-am căsătorit cu Alina”

Cu fosta soție, Gabriel Cotabiță a păstrat o relație civilizată, ba chiar aceasta a vrut să îi fie nașă la nunta cu Alina. „Avem o relație foarte civilizată. A vrut chiar să mă nășească, atunci când m-am căsătorit cu Alina.”

Artistul spune că a rămas în relații bune cu toate femeile care au făcut parte din viața lui. „Am descoperit că-n jurul meu am lăsat numai loc de „bună ziua. Inclusiv femeile cu care am avut relații, cam toate mi-au rămas prietene. Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare.

Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Eu tot ce am făcut, am făcut pentru cei din jurul meu. Nu am invidiat pe nimeni.”

Gabriel Cotabiță se vede rar cu fetele sale

Copiii lui Gabriel Cotabiță au fost alături de el când acesta se afla internat. Artistul mărturisește că acum își vede rar fiicele, pentru că el s-a mutat la ieșirea din București. „Având o nouă soție alături, ele nu prea mai sunt cu mine. Se simt mai liniștite că are cine să aibă grijă de mine. Nu ne mai vedem prea des, eu m-am mutat, stau undeva spre ieșirea de pe Autostrada Soarelui.”

După problemele de sănătate pe care le-a avut, Gabriel Cotabiță nu a mai condus, astfel că tot timpul alege să se deplaseze cu taxiul. „Nu mai conduc de când am ieșit din spital, așa că taxiul e prietenul meu cel mai bun. La ora actuală, ar trebui să încerc din nou, dar nu mai pot. Am încercat, m-am pus la volan, dar nu mai am atenție distributivă.”

„Nu se poate face dragoste cu forța”

Gabriel Cotabiță, în vârstă de 67 de ani, și Alina Munteanu s-au căsătorit în 2016 și formează unul dintre cele mai discrete cupluri. Despre soția lui, cântărețul spunea că este o femeie liberă din toate punctele de vedere. „Ea poate să facă ce vrea. E o femeie liberă din toate punctele de vedere. E important că a ajuns la concluzia că nu se poate face dragoste cu forţa. Într-o relație sunt importante respectul şi camaraderia. După dragoste. Iar eu şi ea suntem camarazi”, a povestit artistul, conform Ciao.ro.

De aproape 12 ani, Gabriel Cotabiță și Alina Munteanu formează un cuplu solid. În 2015, interpretul a suferit un infarct, a fost mult timp internat în sputal, iar Alina i-a stat alături în toată această perioadă.

