Rebelii din Yemen vor ataca „interesele americane” din Orientul Mijlociu, dacă Statele Unite vor sprijini Arabia Saudită sau vor interveni în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, a avertizat un consilier militar al mișcării pro-iraniene într-un interviu acordat pentru AFP.

Dacă Statele Unite „îndrăznesc să susțină Arabia Saudită cu atacuri aeriene sau sprijin aerian, vom considera toate interesele americane din jurul nostru drept ținte”, a amenințat Abed Mohammed al-Thawr, consilier al ministrului apărării în guvernul autoproclamat de rebelii Houthi.

Potrivit acestui consilier militar, orice potențială intervenție a SUA în Strâmtoarea Bab el-Mandeb este o „linie roșie” pentru Houthi.

Această rută maritimă care leagă Europa de Asia prin Marea Roșie și Canalul Suez a devenit și mai importantă pentru comerțul global, în special pentru Arabia Saudită, principalul exportator mondial de țiței, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz de cealaltă parte a Peninsulei Arabice.

Yemenul a revenit în război în iulie, după câțiva ani de calm relativ, fiind atras în conflictul regional declanșat la sfârșitul lunii februarie de ofensiva americano-israeliană împotriva Iranului.

Rebelii Houthi, care până în iulie ocupau o mare parte din nordul țării, inclusiv capitala Sana'a, au avansat în ultimele zile de-a lungul coastei de vest și și-au consolidat controlul asupra Strâmtorii Bab el-Mandeb.

De asemenea, au atacat Arabia Saudită, inclusiv capitala acestei țări, care este un aliat al guvernului yemenit recunoscut de comunitatea internațională.

Potrivit presei americane, prinţul moştenitor saudit Mohammed bin Salman i-a cerut lui Donald Trump să ordone atacuri împotriva rebelilor Houthi, pentru a-i împiedica să înainteze spre Bab el-Mandeb, dar președintele american a refuzat.

Într-un interviu acordat duminică pentru Fox News, președintele american și-a justificat decizia de a nu-i ataca pe rebeli prin faptul că aceștia i-ar fi transmis că nu vor ataca Statele Unite.