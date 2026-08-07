Procesul a fost filmat și împărtășit cu comunitatea sa din mediul online, unde vedeta a prezentat pas cu pas fiecare etapă a transformării. Gabriela Cristea s-a arătat extrem de relaxată și deschisă, arătându-le urmăritorilor imagini înainte de tuns și vopsire.

„Și cam asta a fost ce a căzut de la mine. Lasă că o să crească la loc. Și înainte de vopsire, așa arată părul meu”, a precizat ea.

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Gabriela Cristea: „Mi se pare că mă și întinerește”

La un moment dat, Gabriela Cristea s-a gândit cum va reacționa soțul ei când o va vedea cu noua tunsoare.

„Să-i trimit lu’ Tavi, nu? Vrei să leșine? Uite cât este: un făraș întreg cu vârf. Și acum începe coafarea. O să-i facem diverse coafuri. I-a făcut și un pic de volum aici”, a adăugat Gabriela Cristea în clipul postat.

Camelia Enciu a folosit placa de păr pentru a-i crea o coafură lejeră, iar la final fosta prezentatoare TV s-a arătat încântată de rezultat.

„Îmi face o coafură sălbatică, așa. Și cam așa este rezultatul final. Mi se pare că mă și întinerește”, a comentat entuziasmată Gabriela Cristea.

„Am făcut-o. Și nu… nu este doar o tunsoare. Uneori ai nevoie de un gest mic ca să simți că începe un capitol nou. Eu exact așa m-am simțit când m-am privit în oglindă”, le-a transmis ea celor care o urmăresc pe rețelele sociale.

Gabriela Cristea și-a redobândit formele de odinioară și se simte bine în pielea ei. Vedeta a slăbit 34 de kilograme. Speriată de problemele de sănătate cu care se confrunta, bruneta a mers a medic, a făcut o serie de investigații și a intrat într-un proces de slăbire, atent monitorizat. Vedeta urmează un tratament injectabil la recomandarea medicilor.



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