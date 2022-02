„Este o perioada de așteptare, atâta tot. Ce îmi doresc este să se termine divorțul, pentru că deja sunt doi ani, șirul de evenimente care a urmat din 2020 a fost lung, iar drumul – anevoios. Am încredere că va fi bine în ceea ce privește custodia. Eu și Viviana suntem foarte bine, iar procesul de divorț nu ne-a afectat relația pe care o avem. O hârtie nu poate strica tot ceea ce noi am construit de acum un an și jumătate”, a spus George Burcea pentru fanatik.ro.

Totodată, actorul a ținut să își laude iubita, Viviana Sposub va apărea în curând în rolul de prezentatoare în matinalul de la Kanal D. „Viviana a fost alături de mine în ultimul an și jumătate cum n-a fost nicio persoană, iar eu la fel am făcut pentru ea și proiectele pe care le-a avut.

Abia aștept să înceapă (n.r. – emisiunea matinală de la Kanal D) și am încredere că va face o treabă excelentă. Este tânără, frumoasă și plină de talent, iar pe deasupra este o fată atât de muncitoare cum n-am văzut la nimeni altcineva”, a mai spus el.

„Trezitul de dimineață ne va ajuta pe amândoi. Am tot am discutat să ne schimbăm puțin programul de somn, acum o vom face. Deci vor fi doar beneficii când începe Viviana emisiunea”, a mai adăugat George Burcea.

Pe lângă rolurile pe care le are, actorul se concentrează și la cel mai important proiect pentru el: filmul lui. „Lucrez la proiectul meu de suflet: propriul film. Dar pentru a-l realiza este nevoie de timp. Încerc să nu mă mai grăbesc în proiectele pe care le fac”, a mai precizat el pentru fanatik.ro.

