George Burcea și Viviana și-au dat frâu liber sentimentelor la Ferma. Au dormit în același pat și și-au făcut declarații de dragoste. „Nu știu cum am ajuns să…”

După câștigarea duelului, concurenții de la Ferma. Orășeni vs. Săteni au avut parte de o surpriză importantă pentru ei. Au primit pizza și au organizat o mică petrecere pentru a sărbători desființarea celor două tabere și un nou început în competiție pentru fiecare dintre ei.

Fermierii s-au împărțit în mai multe tabere, mai ales că au primit două misiuni: să țină focul aprins peste noapte și să întoarcă un ceas până dimineața.

Viviana Sposub și George Burcea au profitat de această seară și s-au retras într-un loc liniștit, unde au discutat mult despre ceea ce se întâmplă între ei, fără a ezita să se sărute și să se poarte ca doi îndrăgostiți.

Cei doi au dormit în același pat și s-au purtat exact ca doi îndrăgostiți.„Ești o bucurie și îți mulțumesc pentru asta”, i-a spus George Vivianei.

Viviana a fost eliminată din Ferma, însă s-a întors

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Viviana a pierdut duelul cu Elena Chiriac și a părăsit ferma, ajungând în tabăra bandiților. Totul se întâmpla imediat după ce frumoasa brunetă și George Burcea își dădeau seama că au sentimente unul pentru celălalt, astfel că relația lor s-a terminat brusc, chiar înainte de a începe.

Acum, Viviana s-a întors în fermă și a profitat din plin de momentele petrecute alături de George Burcea.

„Nu am venit aici să mă cuplez”, a spus la un moment dat Viviana la testimoniale, în timp ce George Burcea a vorbit deschis despre sentimentele pe care le are: „Sincer, nu știu cum am ajuns să mă îndrăgostesc de Viviana”.

