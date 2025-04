În 2023 s-a aflat că Georgiana Lobonț divorțează. Aflați împreună în vacanță în Maldive, soțul ei a dat o declarație oficială în care a anunțat separarea. „Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare.

Impulsul de moment e de ani de zile, nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu”, a spus soțul Georgianei Lobonț pentru Spynews.ro. Mai târziu, totul s-a dovedit a fi o minciună, cei doi au în continuare o căsnicie fericită alături de cei doi copii ai lor.

Acum, invitată în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, Georgiana Lobonț a fost întrebată despre presupusul divorț. Întrebată de către Denise Rifai dacă a meritat să mintă că divorțează, Georgiana Lobonț a răspuns: „În primul rând, nu a fost o regie.

Soţul meu era într-o stare distractivă şi relaxantă, eram în vacanţă. Era normal că după 3-4 pahare sau cât o fi băut el la bar cu prietenii să se distreze şi să ia lucrurile altfel. Supărarea mea a fost alta: faptul că lucrurile erau bune şi niciodată nu m-am gândit să divorţez, nu de asta m-am căsătorit.

Pentru mine căsătoria este sfântă, sunt o familistă convinsă, am coloană vertebrală. În cel mai rău caz aş încerca să îmi aduc toate lucrurile la mal şi să fac ceva bun din ceva rău, nu ar renunţa pentru nimic în lume la familie”.

Georgiana Lobonț, despre greșeala soțului ei

La întoarcerea în țară, cei doi au realizat că au greșit, informația circula deja în toată presa. „Supărarea mea din Maldive a fost faptul că noi înainte de a pleca am avut o înţelegere cu un trust că atunci când ne vom întoarce din vacanţă să mergem cu imagini în exclusivitate. Ne-au sunat multe televiziuni, unii au înţeles că nu pot să le dau, alţii nu s-au lăsat bătuţi şi au tot sunat.

Eu nu am mai răspuns şi l-au sunat pe soţ pe care l-au prins fix în momentul în care era într-o stare de ebrietate şi a început să îi ia la mişto. Nu cred că s-a gândit sub nicio formă că ar putea face publică declaraţia care a fost dată în glumă.

Când am ajuns acasă a fost ceva crunt, informaţia era peste tot, eram pe locul 6 în trending în România. Toţi erau şocaţi de această veste. Eu nu am vrut să ies din casă, nu voiam să dau declaraţii despre aşa ceva. Nu voiam să văd scris aşa ceva pentru că nu puteam concepe.

Am discutat cu Rareş şi am hotărât împreună să nu dăm declaraţii despre divorţ pentru că mi se părea josnic faţă de noi, faţă de familia noastră. A fost o greşeală pe care el a făcut-o, a fost greu, nu ştiam cum să gestionăm situaţia. Nu a fost nimic de reclamă”, a mai spus aceasta la emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D.

