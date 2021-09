Maestrul Gheorghe Zamfir urcă pe scena UNTOLD

Unul dintre cei mai buni naiști ai lumii, maestrul Gheorghe Zamfir, urcă în premieră pe scena principală UNTOLD pentru un moment unic. Vineri seară, 10 septembrie, de la 22:30, fanii festivalului vor asculta magia muzicii creată de unul dintre cei mai impresionanți artiști internaționali.

O legendă a muzicii, cu peste 185 de albume compuse, vândute în 120 de milioane de exemplare, Gheorghe Zamfir are în palmares compoziții recompensate cu 100 de discuri de aur și de platină, premii și distincții obținute la nivel mondial. Este primul artist român care a câștigat două discuri de aur în SUA și care a cântat în timpul mesei private a unui Papă (Ioan Paul al II-lea, în 1988).

Intitulat „Regele naiului”, Gheorghe Zamfir a colaborat cu muzicieni de top: Andrea Bocelli, Ennio Morricone, André Rieu, Richard Clayderman și mulți alții. De asemenea, a compus temele din coloanele sonore ale filmelor ,,Once Upon A Time in America” și „The Tall Blonde Man with One Black Shoe”, Tarantino folosind interpretarea piesei „Lonely Shepherd” în coloana sonoră a peliculei „Kill Bill”.

Una dintre cele mai mari dorințe ale maestrului este aceea de a pune bazele primei Academii Internaționale de Nai Gheorghe Zamfir, festivalul UNTOLD fiind implicat în promovarea acestui proiect. După festivalul UNTOLD, va fi lansată o colecție de NFT-uri (Non Fungible Tokes), rezultată din momentele memorabile create de Gheorghe Zamfir.

