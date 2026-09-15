Gina Pistol și Smiley s-au căsătorit în 2023, au împreună o fetiță, pe Josephine, și una dintre cele mai admirate relații din showbiz. De ceva timp, cei doi postează clipuri pe contul de socializare, în care apar relaxați și foarte amuzanți, iar vedeta recunoaște că ea este cea care vine cu ideile, deși de cele mai multe ori, soțul nu este de acord cu ele.

Filmulețele făcute de Gina Pistol și Smiley au devenit virale tocmai pentru că par autentice și sunt extrem de comice. Întrebată cine vine cu ideile în astfel de situații, vedeta a răspuns fără rețineri.

„Eu vin, de obicei, cu ideile și tot eu îl conving pe Andrei să intre în joacă. Sunt partea mai jucăușă din relația noastră. Bine, am și idei mult mai tâmpite decât cele pe care le vedeți voi. (râde) Dar Andrei știe să mă tempereze. Îmi place să împachetez totul în umor. Am un umor mai dark, mai sec, sunt ironică, dar și autoironică. Îmi place să mă pun în tot felul de situații, pentru că așa sunt eu ca om. Sunt o femeie-cameleon.

Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură, sunt și tipa pe care o întâlnești în piață, cu pungile în mână, dar sunt și femeia care apare la un eveniment toată glam. Îmi place să le conțin pe toate. Și acasă sunt la fel, fără niciun filtru. Iar Andrei mă iubește, cred eu, pentru tot ceea ce sunt. Așa… și tâmpită cum sunt uneori. (râde) Probabil și pentru că reușesc să-l fac să râdă, a declarat Gina Pistol pentru revista VIVA!

Recent, Gina Pistol a vorbit despre relația cu soțul ei în cadrul podcastului „Salvat de clopoțel”. Prezentatoarea a explicat că, după ani de relație, cei doi au ajuns să se cunoască foarte bine și să își înțeleagă reacțiile chiar și fără să fie nevoie de prea multe cuvinte.