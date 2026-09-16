Un șofer din Castilleja de la Cuesta, municipiu în provincia Sevilia, Andaluzia, Spania, a fost prins cu o alcoolemie de 4 ori peste limita legală. El a dat vina pe o supă gazpacho cu oțet consumată anterior, relatează El Mundo.

Bărbatul a fost oprit de agenți luni, 14 septembrie, în urma unor manevre periculoase pe șosea, a neutilizării centurii de siguranță și a manipulării telefonului mobil în timp ce conducea!

Polițiștii au observat semne vizibile ale consumului de alcool și i-au solicitat să efectueze testul de alcoolemie.

Rezultatul a arătat o valoare de 1 mg de alcool per litru de aer expirat, limita maximă fiind de 0,25 mg/l, iar pragul penal fiind stabilit la 0,60 mg/l.

Șoferul a contestat rezultatul testului, susținând că nu a consumat alcool, ci că nivelul ridicat ar fi fost cauzat de o cantitate mare de oțet din gazpacho, o supă tradițională rece spaniolă, pe care o consumase anterior.

După această explicație, bărbatului i-au fost aduse la cunoștință drepturile sale, fiind cercetat în stare de libertate pentru un presupus delict împotriva siguranței rutiere.

Conform legislației, astfel de fapte se pedepsesc cu închisoare între trei și șase luni, amendă între șase și 12 luni sau muncă în folosul comunității între 31 și 90 de zile.