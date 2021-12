În martie, Gina Pistol a născut o fetiță perfect sănătoasă. De atunci, viața ei și a lui Smiley s-a schimbat complet. Amândoi s-au dedicat creșterii fetiței lor, dar în special proaspăta mămică. Ea stă mereu cu Josephine, ea a fost cea care a renunțat la emisiunile pe care le prezenta pentru micuța ei.

Primele săptămâni au fost mai dificile, însă Gina Pistol s-a obișnuit rapid cu rolul de mamă. Acum, vedeta are parte de noi provocări în ceea ce o privește pe micușa ei. Josephine nu merge încă în picioare, dar este foarte energică. Reușește să se deplaseze singură prin casă, iar atracția numărul unu sunt scările care duc la etaj. Micuța vrea să le urce singură. Tocmai de aceea Gina Pistol le-a cerut ajutorul fanilor ei. Caută o poartă specială care să o pună în fața scărilor.

Josephine a crescut, are energie și vrea să cunoască toată casa. „Fiica a crescut (știu, și pe mine m-a luat prin surprindere) și nu mai stă locului. Spre disperarea noastră iubește să urce scările. Ideea este că am nevoie de o recomandare. Ce poartă de siguranță recomandați? Țin să precizez că sunt mai repezită de fel…mă aprind repede și nu aș vrea ca închiderea sau deschiderea porților să fie un test de răbdare”, le-a transmis pe Instagram vedeta fanilor ei.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Cine se ocupă de creșterea lui Josephine

Gina Pistol nu are bonă pentru fiica ei. Artista este în concediu de maternitate, iar tot timpul ei îl dedică fetiței sale. Când are nevoie de ajutor, iar Smiley nu e acasă, prezentatoarea TV apelează la ajutorul unei prietene, timp în care ea merge să rezolve anumite treburi pe care le are. „Am 5 ore libere pe săptămână. Am o prietenă care vine și mă ajută cu fetița, iar eu atunci mă duc să fac cumpărăturile, mi-au expirat toate actele și trebuia să le schimb. Cumva încerc să fac… Din cele 5 ore, două le fac pe drum. Nu pot să fac nimic”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta de la Antena 1 nu are bonă pentru fiica ei și abia mai are timp pentru ea. Gina Pistol este tot timpul cu ochii pe Josephine, mai ales că acum a începe să meargă de-a bușilea. „Eu m-am bătut cu pumnii în piept și am zis că pot să o cresc singură. O lună mai târziu îi ziceam lui Andrei că dacă nu luăm o bonă în curând mă ia capul. E foarte greu fără ajutor, mai ales dacă ai și campanii cum avem noi.

Pentru mine spălatul părului și aranjatul e un lux. E un copil foarte cuminte, dar are și ea momentele ei. Acum stă în funduleț și dă să meargă de-a bușilea, iar eu trebuie să stau lângă ea. Fiecare etapă care vine are greutățile ei”, a mai declarat Gina Pistol în cadrul podcastului lui Speak.

