Giulia Anghelescu nu trebuia să meargă cu Vlad Huidu la „America Express”. Cine e vedeta care urma să-i fie colegă: „Dragostea învinge”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au dovedit pe parcursul traseului de la „America Express”, sezonul 6 că sunt o echipă puternică, că fac față multor provocări neașteptate. Despre soțul ei, artista spune că nu a descoperit prea multe pe parcursul show-ului.

Îl cunoaște bine, căci au un mariaj de durată și doi copii. „Despre Păpu, căci așa îl cunoaște o țară întreagă mai nou, n-aveam ce să descopăr nou, care să mă surprindă. Dar am descoperit o grămadă de lucruri care m-au surprins plăcut până la cer și înapoi.

A scos competiția asta toate lucrurile frumoase și m-a făcut să mă reîndrăgostesc. Pentru a nu știu câta oară m-am convins că am fost sortiți să fim împreună și că am făcut cea mai bună alegere pe care puteam s-o fac în viața asta”, a spus pentru Cancan Giulia Anghelescu, care ar fi trebuit să facă echipă la „America Express”, sezonul 6 cu Roxana Ionescu.

Giulia Anghelescu: „Aș fi vrut să merg cu Roxana, dar așa a fost să fie”

Prezentă la același eveniment unde Giulia Anghelescu a acordat interviul, Roxana Ionescu a intervenit și a spus că ea și soțul ei nu ar porni în aventura de la Antena 1. Tinu Vidaicu nu e de acord, însă ea ar merge cu Giulia, buna ei prietenă, așa cum și trebuia să se întâmple.

Recomandări Topul celor mai prosperi rectori din România. Ce conducător de universitate ar putea să-și ia o Tesla la fiecare două luni

„Tinu a spus că a trecut momentul ăla. A zis că poate mai târziu. Ei ne-au încurajat, dar noi încă nu suntem pregătiți. Eu m-aș duce, recunosc, dacă ar mai face o emisiune în care ar putea să participe cei care au mai fost. Eu o vreau pe Giulia cu mine, inițial ar fi trebuit să mergem împreună. Dragostea învinge tot timpul, n-am cum să mă opun”, a explicat Roxana Ionescu, completată apoi de Giulia Anghelescu.

Roxana Ionescu, Giulia Anghelescu, Tinu Vidaicu

„Chiar trebuia să mergem împreună, dar nu a fost sincronizarea bună. Nu regret că am fost cu soțul meu. Aș fi vrut să merg cu Roxana, dar așa a fost să fie”, a încheiat vedeta.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 10

Prin ce au trecut Giulia Anghelescu și Vlad Huidu la „America Express”

Recomandări VIDEO. Cum îi umilea primarul fugar Cherecheș pe oamenii din școli: „Calc pe demisia voastră! Dau eu bani de la mine. Aici, la noi, nu e ca la București!”

Giulia Anghelescu și Vlad Huidu au recunoscut că experiența „America Express” nu a fost deloc una ușoară pentru ei. „Când am plecat de acasă, ne-am gândit că o să fie greu; când am ajuns la prima cursă, ne-am dat seama că este foarte greu!”, a fost prima reacție a Giuliei Anghelescu, odată ajunsă în fața probelor de pe traseu.

„Nu are nicio legătură statul în fotoliu și uitatul la televizor cu tot ceea ce se întâmplă aici, însă este o experiență care merită trăită pe deplin!”, a completat Vlad Huidu, care a mai dezvăluit și că „Giulia s-a întrecut pe ea, a trecut peste toate fobiile și peste toate fricile ei în emisiunea asta, iar cei care o cunosc vor avea un șoc puternic, în sensul bun, atunci când o vor vedea”.

Urmărește-ne pe Google News