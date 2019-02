Glenn Glose (71 de ani) ar putea să câștige primul său Oscar pentru categoria „cea mai bună actriță în rol principal”. Aceasta este șaptea nominalizare din premiile Academiei Americane de Film pentru actrița americană, celebră pentru interpretarea personajului „Cruella de Vil” din filmul „101 dalmațeni” sau pentru rolul din „Atracție fatală” în care a jucat alături de Michael Douglas.

La premiile Oscar 2019, Glenn Glose concurează la categoria „cea mai bună actriță în rol principal” cu:

Yalitza Aparicio („Roma'),

Olivia Colman („The Favourite'),

Lady Gaga („A Star Is Born'),

Melissa McCarthy („Can You Ever Forgive Me?')

La 18 luni de la premieră, filmul „The Wife” cu Glenn Close în rolul principal a impresionat publicul și criticii din lumea întreagă.

Interpretarea din „The Wife” i-a adus Globul de Aur lui Glenn Close

În ianuarie, Glenn Glose a desemnată cea mai bună actriță într-o dramă, la Globurile de Aur 2019, pentru interpretarea din filmul „The Wife”. În discursul pe care l-a rostit pe scenă, actrița a adus un omagiu mamei sale.

„Oamenii mă arbordează în aeroporturi pentru a discuta despre discursul meu. Aproape că nu știu ce voi spune dacă voi câștiga din nou. Va fi dificil să depășesc această performanță. A fost un moment atât de spontan pentru mine, unul dintre lucrurile pe care nu le prea poți repeta”, a declarat Glenn Glose, pentru The Guardian, despre momentul emoționant în care a fost premiată la Globurile de Aur.

Glenn Glose, care a fost căsătorită de trei ori, a spus că mama ei nu a inspirat-o în mod direct pentru a da viață personajului Joan Castleman, soţia unui scriitor narcisist care primeşte Nobelul pentru literatură.

„Nu am reprodus-o, cu toate că, bineînțeles, am văzut-o toată viața în umbra tatălui meu, așa că era în ADN-ul meu. M-am inspirat dintr-o experiență subliminală”, a precizat actrița.

Actrița crede că prin discursul ei a transmis sentimentele potrivite, la momentul potrivit.

„Pentru întreaga generație ce a precedat mișcării feministe, așa erau lucrurile. Așa era etalonul. M-a făcut să-mi amintesc de cele două bunici care erau femei neîmplinite. Una dintre ele a avut o voce minunată și nu i s-a permit să aibă o carieră în muzică. Cealaltă bunică, al cărei inel în port cu ocazia premiilor, visa să devină actriță”, a mărturisit Glenn Glose, conform sursei citate.

Cine este Glenn Close

Glenn Close s-a născut, la 19 martie 1947, la Greenwich, Connecticut, SUA, iar anii copilăriei i-a petrecut în mai multe locuri, în funcție de unde se mutau părinții cu serviciul, alternativ în Belgia, Africa sau Elveția și urma diferite școli cu specific național, lucru care i-a ajutat mult în cultura și educația sa. A urmat cursurile Colegiului „William& Mary”, apoi a urmat cursuri de antropologie și teatru.

Num ăr record de nominalizări pentru Glenn Close

Glenn Close a câștigat un premiu Emmy, trei premii Tony și trei Globuri de Aur. A fost nominalizată pentru șapte premii Oscar, opt premii Emmy și nouă Globuri de Aur. Actrița americană deține un număr record de nominalizări, însă nu a câștigat până acum Oscarul.

A fost nominalizată la Premiile Oscar, pentru cea mai bună actriță, în 1989 pentru pelicula „Dangerous Liaisons” (1988), în 1988 pentru filmul „Fatal Attraction” (1987) și în 2012 pentru „Albert Nobbs” (2011). De asemenea, a fost nominalizată la Premiile Oscar pentru cea mai bună actriță într-un rol secundar, în 1985 pentru pelicula „The Natural” (1984), în 1984 pentru filmul „The Big Chill” (1985) și în 1983 pentru „The World According to Garp” (1982).

Pentru rolurile din „Sarah, Plain and Tall” (1991), „Skylark” (1993), „In the Gloaming” (1997), „The Lion in Winter” (2004), a primit nominalizări la Premiile Emmy. De asemenea, a câștigat Premii Emmy pentru peliculele „Serving in Silence: The Margarethe Cammermeyer Story” (1995) și în 2008 și 2009 pentru „Damages”. Totodată a primit o serie de nominalizări la premiile Globul de Aur și a câștigat aceste distincții în 2005 pentru „The Lion in Winter” (2003) și în 2008 pentru „Damages” (2007). În 2012, a fost distinsă cu Premiul Festivalului Internațional de Film de la Palm Springs pentru întreaga sa carieră cinematografică.

Printre filmele în care a jucat se numără: „The Real Thing” (1984), „Sunset Boulevard” (1994), „Fatal Attraction” (1987), „Something About Amelia” pentru care a fost și nominalizată la Premiile Emmy, „Dangerous Liaisons” (1988), „One Upon a Forest” (1993), „Reversal of Fortune” (1990) și „Paradise Road” (1997).

Succesul cel mai mare al actriței l-a constituit rolul Cruellei de Vil din „101 Dalmatians” (1996) și „102 Dalmatians” (2000), ecranizări după cunoscutul film de desen animat cu același nume.

În 2001, a jucat într-o producție elaborată a muzicalului „South Pacific”, iar în 2005 în seria TV „The Shield”.

În anul 2013, actrița Glenn Close a fost producător executiv al unui film despre un personaj Disney, pe care l-a adus la viață într-un film din 1996 – Cruella de Vil.

În anul 2015, actrița a filmat și în România pentru thriller-ul SF „What Happened to Monday”, peliculă regizată de cineastul norvegian Tommy Wirkola. A mai interpretat roluri în „Low Down” (2014), „The Great Gilly Hopkins” (2015), „The Girl with All the Gifts” (2016).

Actrița Glenn Close este atât de atașată de costumele pe care le poartă în timpul filmelor încât în contractele sale există o clauză care îi acordă dreptul de proprietate a hainelor, imediat după terminarea filmărilor. În garderoba vedetei se regăsesc deja costumele purtate în „101 Dalmatians” și „102 Dalmatians”, cât și celebra rochie purtată în pelicula ” Fatal Attraction”.

sursă foto: NorthFoto

Câștigătorii premiilor Oscar 2019 vor fi anunțați pe 24 februarie, (25 februarie, ora 3.00 dimineața – ora României) la Dolby Theatre în Los Angeles.