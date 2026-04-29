În show-ul de la PRO TV, Ian (Anghel Bogdan Georgian) a fost trimis la duel cu Rafael Szabo, iar acesta din urmă a reușit să câștige, astfel că merge mai departe la „Desafio: Aventura”.

În timpul duelului pentru eliminare, Delia Salchievici, cea care ar fi încercat să aibă o relație cu Ian în Thailanda, a dezvăluit că își dorește ca acesta să piardă în țara lui Rafa.

„Dacă câștigă Ian proba asta, înnebunesc”, a spus Delia Salchievici la „Desafio: Aventura”.

Ian nu a reușit să câștige, astfel că după 17 săptămâni petrecute în emisiunea de la PRO TV, concurentul s-a întors din Thailanda în România. Însă mult mai bogat decât în momentul în care a plecat din țară la filmări!

Potrivit jurnaliștilor de la Cancan, Ian (Anghel Bogdan Georgian) a fost remunerat cu 2.000 de euro pentru fiecare stage pe care l-a trecut la „Desafio: Aventura”. Astfel, pentru că el a rezistat în emisiune timp de 17 săptămâni, a primit în total 34.000 de euro de la PRO TV.

La această sumă se adaugă și banii pe care i-a primit în momentul în care a semnat contractul cu PRO TV, sumă care a rămas confidențială.

„Cel mai greu va fi să stau fără muzică, fără familie și fără comunitatea mea de fani, care au fost mereu alături de mine”, spunea Ian în momentul în care pleca din România în Thailanda, pentru filmările la „Desafio: Aventura”, show difuzat de PRO TV în fiecare luni și marți, de la ora 20.30.

După ce Ian (Anghel Bogdan Georgian) a fost eliminat din show-ul de la PRO TV, la „Desafio: Aventura” au mai rămas doar șapte concurenți: Alina Oprea (Lena), Valentin Tănase, Delia Salchievici, Dumbo (Marius Alexandru), Rafael Szabo, Codruța Meilă (Coco) și Vladimir Drăghia.

