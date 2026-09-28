Invitat recent în podcastul realizat de Mădălina Mariș pe YouTube, Iancu Sterp a vorbit despre unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut familia lui: în urmă cu mai mulți ani, atât el, cât și Culiță și sora lor, Ileana, au fost la un pas de moarte.

Iancu Sterp a povestit ce s-a întâmplat pe vremea când doar Culiță Sterp avea permis de conducere, iar frații au decis să plece la mare alături de un alt prieten.

Potrivit celor spuse de vedetă, fericirea foarte mare din viața lui Iancu Sterp, care văzuse marea pentru prima dată, se putea termina rău pentru familia Sterp. Asta după ce Culiță Sterp a adormit la volan și a ajuns cu duba într-un șanț.

În podcastul de pe YouTube, Iancu Sterp a afirmat că Ileana, sora lui, a avut bazinul fisurat și rămăsese fără aer imediat după accidentul auto. Din fericire, niciuna dintre victime nu a murit, iar toți au ajuns conștienți la spital.

„Era să murim atunci! După ce am plecat la mare, prima dată când am văzut marea, nu îmi venea să cred. Pentru mine a fost vis! Am stat o săptămână acolo, ne-am distrat. Prima dată când am fost noi la mare. Culiță a fost la discotecă seara cu Ileana. Au venit dimineața târziu, iar ziua trebuia să plecăm spre casă. A mers Culiță vreo 100 km, el conducea, el avea permis.

A tras pe dreapta după vreo 100 de kilometri: «Mi-e somn, nu mai pot»! Eu cu Ileana, Geta și cealaltă fată dormeam în spate pe o saltea. Era dubă de marfă. Se făcuse noaptea, pe la ora 2.00. Culiță era la volan cu băiatul acesta, a adormit și el pe umărul lui Culiță... Într-o curbă și el a adormit! S-a băgat duba aia într-un șanț, s-a întors cu roțile în sus și s-a izbit de un stâlp. Stătea cu roțile în sus... Eu atât îmi aduc aminte, parcă era un coșmar.