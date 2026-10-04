Grupul Renault va investi peste 10 miliarde de euro în Franța, în următorii cinci ani, în construirea de vehicule electrice și mașini mai accesibile. Investiţia va continua transformarea industrială a companiei în această țară.

François Provost, directorul general al Grupului Renault, a precizat sâmbătă, 3 octombrie, că în ultimii cinci ani au mai fost investiți peste 13 miliarde de euro în Franța

„În ultimii cinci ani, am investit 13 miliarde de euro în Franța pentru a ne transforma complet amprenta industrială și a miza pe vehicule electrice, iar în următorii cinci ani, dacă contextul social și politic o va permite, vom reinvesti peste 10 miliarde de euro pentru a continua să promovăm vehiculele electrice și să facem mașinile mai accesibile”, a declarat Provost într-un interviu acordat postului de radio France Inter și citat de Reuters.

În acest moment, cererea pentru automobile electrice creşte puternic pe piaţa franceză. Vehiculele electrice au reprezentat în septembrie 2026 un nivel record de 42% din înmatriculările de automobile noi din Franţa, cererea fiind stimulată de creşterea puternică a prețurilor la combustibil de la începutul războiului din Iran.

Provost a mai afirmat că Renault produce acum mai multe automobile în uzinele franceze decât în trecut.