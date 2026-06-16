Mirela Vaida a trăit un moment important din viața de familie. Fiica sa, Carla, a absolvit clasa a IV-a și a participat la banchetul organizat cu această ocazie. Prezentatoarea TV a fost alături de ea într-o zi pe care a descris-o ca fiind plină de emoții și de pregătiri specifice unei domnișoare aflate la începutul adolescenței.

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Carla a absolvit clasa a IV-a

Ziua de ieri a fost una specială pentru familia Mirelei Vaida. Carla, fiica prezentatoarei, a încheiat ciclul primar și a participat la banchetul organizat după absolvirea clasei a IV-a. În vârstă de 11 ani, Carla și-a dorit o apariție elegantă și delicată pentru eveniment. Alegerea sa a fost o rochie bleu, cu un aspect diafan, completată de accesorii discrete.

Mirela Vaida a împărtășit cu urmăritorii săi din mediul online câteva detalii despre pregătirile pentru această zi și despre emoțiile pe care le-a trăit în calitate de mamă.

Negocieri înainte de petrecere: sandale cu toc sau fără?

Una dintre cele mai importante discuții dintre mamă și fiică a avut legătură cu încălțămintea. Carla și-ar fi dorit să poarte sandale cu toc, însă Mirela Vaida a considerat că este prea devreme pentru acest tip de încălțăminte.

În cele din urmă, cele două au ajuns la un compromis, iar fetița a ales o pereche de sandale care s-au potrivit cu rochia.

„Azi am avut banchet. Sau, mai bine zis, Carla a avut banchet, iar eu am avut emoții. De dimineață au început marile întrebări ale unei domnișoare de clasa a IV-a: Cu ce ne îmbrăcăm? Cu ce ne încălțăm? Cu ce ne fardăm? Ce poșetuță purtăm? Pentru această zi specială am ales o rochiță bleu, diafană (…) delicată și potrivită vârstei ei. La încălțăminte am negociat serios. Eu am spus că sandalele cu toc mai pot aștepta. Și, surprinzător, am câștigat”, a scris Mirela Vaida pe Instagram.

Un strop de machiaj și o poșetă elegantă

Pentru această ocazie, prezentatoarea i-a permis fiicei sale să folosească un luciu de buze într-o nuanță naturală și puțin fard roz. În plus, Carla și-a dorit și o poșetă elegantă, pregătită special pentru petrecere.

Mirela Vaida a povestit cu umor ce a ales fiica ei să păstreze în accesoriul de gală. „La fel și cu puținul fard roz „împrumutat” din borseta mea și cu dorința de a avea un clutch de gală, în care și-a pus, foarte elegant, șervețele”, a mai scris vedeta.

Carla a moștenit părul creț al mamei sale

Un alt detaliu remarcat de prezentatoare a fost asemănarea dintre ea și fiica sa în ceea ce privește podoaba capilară. Puțini știu că Mirela Vaida avea părul creț în adolescență, iar această trăsătură a fost moștenită și de Carla.

În mesajul publicat online, vedeta a amintit și un episod petrecut în perioada în care participa la emisiunea Asia Express.

„Am vrut să-i aranjez părul creț și rebel, dar mi-am amintit că domnișoara și-a făcut singură o tunsoare cu foarfeca cât eram plecată la Asia Express. Și uite așa mi-am dat seama că fetița mea nu mai este chiar atât de fetiță”, a povestit Mirela Vaida.Pentru Mirela Vaida, evenimentul a reprezentat și un moment de reflecție asupra modului în care fiica sa crește și devine, treptat, o tânără domnișoară.

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