După criticile aduse plajei din Mamaia în urmă cu câteva luni, Elena Udrea a avut un mesaj diferit despre litoralul românesc. Fostul ministru al Turismului a ales Sulina pentru câteva zile de vacanță alături de Adrian Alexandrov și fiica lor, Eva.

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Cei trei au petrecut timp pe plajă, iar Elena Udrea a publicat mai multe fotografii din timpul sejurului. Elena Udrea a remarcat atât zona amenajată a plajei, cât și porțiunile mai puțin atinse de construcții.

„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă!”

Fostul ministru a vorbit despre experiența avută la Sulina într-o postare publicată pe Facebook. Ea a apreciat în special faptul că plaja este potrivită pentru familiile cu copii și a enumerat mai multe activități disponibile pentru turiști.

„Plajă la Sulina. De la an la an mai frumoasă! Și amenajată, mai bine chiar decât multe de pe litoral, și sălbatică, așa cum era odată Corbu, înainte să fie ocupată de construcții și manele. Și atât de potrivită pentru familii cu copii: apă mică până în larg, valuri cat să te distrezi de minune sărind peste ele, jucăriile de apă, caiace, plăci de surf, sunt puse la dispoziție de cei care au amenajat plaja, iar șezlongurile, 30 de lei! Mâncarea, exact ce te aștepți în Deltă: cel mai bun pește, mult și proaspăt!

M-am pozat cu Eva chiar și pe Stânca Iubirii, unde patru veri la rând s-a pozat doar cu Adrian!

Ce păcat ca nu mai exista niciun sprijin pentru operatorii de turism de aici și niciun interes, niciun plan pentru revitalizarea și dezvoltarea Sulinei, acest oraș de la Dunăre și mare, un loc atât de frumos și, unic în România!”, este mesajul publicat pe Facebook, de Elena Udrea.

Cum arată vacanța Elenei Udrea la Sulina

În fotografiile publicate de Elena Udrea apare și fiica sa, Eva. Cele două au fost surprinse pe plajă, iar unul dintre momentele menționate de fostul ministru este fotografia realizată pe Stânca Iubirii.

Elena Udrea a ales pentru ziua petrecută pe plajă un costum de baie întreg, cu imprimeu multicolor de tip „snake print”, pe care l-a asortat cu ochelari de soare și o bentiță crem. Eva apare, la rândul ei, într-un costum de baie cu imprimeu animal print. Fetița are și o șuviță roz, iar fotografiile surprind momentele petrecute alături de mama sa.

Elena Udrea a remarcat prețul șezlongurilor și facilitățile pentru copii

Unul dintre aspectele menționate în mesajul său este prețul șezlongurilor. Potrivit Elenei Udrea, acestea costă 30 de lei. Ea a mai remarcat faptul că turiștii au la dispoziție caiace, plăci de surf și alte jucării de apă. Apa puțin adâncă până în larg este, în opinia sa, un avantaj pentru familiile care vin la Sulina cu copii.

Fostul ministru a vorbit și despre mâncare, apreciind preparatele pe bază de pește, pe care le-a asociat cu specificul Deltei Dunării.